Greenzy : une start-up invente un composteur de cuisine sans odeur, innovant et intelligent

Vous le savez peut-être déjà mais le compostage pour les particuliers deviendra obligatoire dès le 31 décembre 2023 si l’on se réfère à la loi anti-gaspillage publiée le 10 février 2020. Il est fort probable que les agglomérations, communes et centres de recyclage des déchets distribuent des bacs à compostage, qu’il faudra sortir comme les bacs habituels… Ce tri, vous le faites peut-être déjà au moyen d’un composteur de jardin, ou de cuisine. Mais si vous habitez en appartement, sans balcon, ni jardin, composter n’est pas une mince affaire… Odeurs, vers de terre lombricomposteurs parfois, des solutions existent déjà mais elles peuvent ne pas vous convenir. Greenzy, une start-up belge, travaille depuis 4 ans sur un produit innovant : le composteur d’intérieur connecté sans odeur, ni vers de terre… Découverte !

Quel est l’objectif de ce composteur innovant ?

Trois ingénieures, Adélaïde Biebuyck, Laetitia Dupret et Fiona Milano, ont constaté qu’en Europe, 80% des déchets incinérés sont organiques; pourtant, ils ne représentent que 50% des déchets de notre poubelle… Valoriser les déchets organiques relève d’une importance capitale pour la planète, mais composter en appartement n’est pas toujours une évidence. Laetitia Dupret, l’une des fondatrices de Greenzy explique : “Notre objectif avec Greenzy est de mettre la technologie au service de l’environnement afin de faciliter les gestes du quotidien et aider les ménages dans la transition écologique”. Ce projet, qui était au départ un simple projet étudiant, s’est concrétisé après trois ans de recherches et de développement.

Pourquoi le Greenzy est innovant ?

La plupart des composteurs de cuisine provoquent des odeurs assez désagréables, et le seul moyen d’aérer le compost est de le faire manuellement… Ce qui n’est pas très agréable, il faut bien le reconnaître. Grâce au système de broyeur intégré, il suffit de garder le Greenzy fermé pour aérer le compost, sans aucune odeur. Le compostage se fait en continu, ce qui permet de jeter les déchets au fur et à mesure sans avoir besoin de les stocker dans un seau à part. Et, comme il ne prend que très peu de place dans la cuisine, il sera toujours à portée de main. Quant au terreau, il « tombe » dans un réceptacle spécial qui permet de le récupérer sans toucher au compost en cours… Là encore, c’est très innovant !

Enfin, Greenzy est connecté: une application va vous aider à obtenir un compost qualitatif plutôt que quantitatif. Différents capteurs installés dans le composteur vont vous indiquer les opérations à effectuer pour optimiser le compostage. Par exemple, si votre compost est trop sec, l’application vous indiquera quelle quantité d’eau ajouter… Ce peut-être également un excellent outil pédagogique pour apprendre aux plus jeunes comment composter. N’oublions jamais que c’est en inculquant ces bases aux enfants que plus tard, ils deviendront des adultes éco responsables !

Comment fonctionne le Greenzy ?

L’utilisation de ce composteur sans vers et sans odeurs se déroule en 4 étapes; vous pouvez y ajouter les déchets tels que pelures d’agrumes, épluchures en tous genres, mais également restes de nourriture, coquilles d’œufs, etc. Tout ce que vous mettez habituellement dans un composteur de jardin !

Jetez vos déchets dans le composteur;

Effectuez quelques tours de manivelle pour broyer et mélanger les déchets mais également pour aérer le compost;

Laisser les micro-organismes effectuer leur travail mais suivez tout de même les instructions données via l’application… Il faut chouchouter vos déchets si vous voulez un super terreau !

si vous voulez un super terreau ! Au bout de deux mois seulement, contre six environ pour un composteur de jardin, vous pouvez récupérer un terreau naturel pour vos plantes ou votre potager !

Lors de la campagne de financement participatif lancé sur Ulule, Greenzy a collecté 55010€ sur les 20000€ attendus… Cela leur a donc permis de lancer la production et de pouvoir proposer les composteurs innovants en précommande au prix de 499€ (hors frais de livraison) avec une livraison programmée en janvier 2023… Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Greenzy.