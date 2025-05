Hantile dévoile une tuile photovoltaïque révolutionnaire, avec panneau solaire intégré

Hanergy Holding Group Ltd. est un groupe chinois basé à Pékin. Spécialisé dans les énergies renouvelables, il est présent sur le marché international depuis plus de 20 ans. Il commercialise notamment ses produits aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Amérique latine pour ne citer que ces régions. Dans le but de révolutionner le secteur de l’énergie solaire, la société mise sur l’innovation au point de devenir le premier fabricant de panneaux solaires à couche mince au monde. Baptisée MiaSolé, cette technologie est intégrée à sa tuile solaire Hantile. Il s’agit d’un produit qui, malgré sa finesse, promet un fonctionnement sûr en toute saison.

Plusieurs couches pour une meilleure longévité

La tuile solaire Hantile se compose de plusieurs couches (5 au total) qui visent notamment à améliorer la résistance aux chocs, à la chaleur et à l’eau. Certes, l’étanchéité est une caractéristique essentielle, mais Hanergy a également prévu une structure de ventilation pour refroidir les cellules solaires et préserver ainsi l’efficacité photovoltaïque. En termes d’apparence, le produit s’inspire à la fois du style architectural chinois traditionnel et de celui du monde moderne. Autant dire que le fabricant cherche à agrémenter l’esthétique des bâtiments tout en favorisant la production d’énergie solaire sur les toits afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et préserver les terres.

Caractéristiques physiques

La tuile est recouverte d’une couche de verre dont la transmittance est supérieure à 91,5 %, ce qui garantit une grande efficacité dans la conversion de la lumière du soleil en électricité. En parlant de cela, sachez que Hanergy promet un rendement de 17 %. La Hantile arbore une forme ondulée. Elle fait 500 mm de long pour 721 mm de large et 7,5 mm d’épaisseur. Elle affiche 6,5 kg sur la balance et est disponible dans les couleurs noir et gris. On notera aussi le fait qu’elle répond à la norme d’étanchéité IP67.

Performance

Pour le câblage, Hanergy a prévu un connecteur MC4. Concernant la puissance de sortie, elle est de 30 watts. Sachant qu’il faut 3,43 tuiles pour couvrir une surface de 1 m², la densité surfacique de puissance est donc d’environ 103 watts/m². Chaque tuile accuse une tension en circuit ouvert de 10,3 V. De son côté, le courant de court-circuit est de 4,4 A. La Hantile résiste à une pression maximale de 2400 Pa. Comme indiqué plus haut, elle supporte des températures allant de -40 à +85 °C.

Enfin, sachez que pour ce produit, la marque offre 10 ans de garantie produit et 25 ans de garantie de performance. Plus d'infos : hanergy.eu.