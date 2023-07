Hexafresh dévoile une nouvelle version de sa climatisation écologique et abordable, l’HexaPro

Les météorologistes nous annoncent quelques épisodes caniculaires pour cet été. Comme chaque année, le réchauffement climatique fait son œuvre. Lors de périodes très chaudes, nous avons pour habitude de mettre en marche les climatisations et parfois à outrance. Or, nous savons que les climatisations sont aussi responsables du réchauffement de la planète. En effet, elles consomment de l’électricité et utilisent généralement un gaz réfrigérant qui, chaque jour, pollue la planète un peu plus que la veille ! En Israël, la start-up Hexafresh vient de sortir un nouveau modèle de son invention créée en 2021. Son nom, l’HexaPro, une climatisation écologique et réversible puisqu’elle peut aussi être utilisée comme chauffage d’appoint en hiver. Découverte.

Sur quel principe les produits Hexafresh fonctionnent-ils ?

Les climatiseurs Hexafresh ou HexaPro fonctionnent sur le principe de l’effet Peltier. L’effet Peltier est un phénomène thermoélectrique qui se produit lorsque la chaleur se déplace en présence d’un courant électrique. Il permet de créer une sensation de fraîcheur semblable à celle d’une climatisation, mais sans nécessiter l’installation d’un compresseur. En outre, cette technologie offre également les mêmes avantages en termes de filtration et d’humidification de l’air ambiant. Transposé dans l’Hexafresh, l’effet Peltier permet de rafraîchir l’air ambiant sans utiliser de compresseur. Ce qui, en comparaison avec une climatisation classique, assure une économie de 80 %.

HexaPro d’Hexafresh, qu’est-ce que c’est ?

HexaPro est la nouvelle invention d’Hexafresh, qui se présente comme un climatiseur portable révolutionnaire. Et pour cause, il se dote d’une capacité de 2 700 BTU. Rappelons que le BTU (British Thermal Unit) est une unité de mesure de la chaleur. Il représente la quantité de chaleur nécessaire pour élever d’un degré Fahrenheit la température d’une livre d’eau. Le BTU est couramment utilisé pour quantifier la capacité de refroidissement ou de chauffage des équipements tels que les climatiseurs, les radiateurs et les systèmes de chauffage.

Plus le nombre de BTU est élevé, plus l’appareil est capable de produire de la chaleur ou de refroidir efficacement. HexaPro est donc une solution idéale pour refroidir l’atmosphère. Il permet aussi bien de refroidir que de réchauffer, puisqu’en hiver, il peut également produire de la chaleur dans une pièce de 21 m² environ. Du côté de la consommation d’électricité, il est trois fois moins énergivore que les climatiseurs traditionnels, avec seulement 280 W ! De plus, il utilise un gaz de refroidissement, le R290, un réfrigérant naturel, plus respectueux de l’environnement que les gaz utilisés habituellement.

Que faut-il savoir de plus sur HexaPro ?

HexaPro d’Hexafresh offre une expérience de climatisation agréable avec un niveau sonore remarquablement bas de 51,1 dB, bien inférieur aux climatiseurs conventionnels qui peuvent atteindre 57 à 61 dB. Un avantage supplémentaire d’HexaPro est sa simplicité d’utilisation et d’entretien. Vous n’avez pas besoin de procéder à des entretiens réguliers ni à une installation complexe. Il vous suffit de le recevoir, de le brancher et de profiter immédiatement de l’expérience de climatisation offerte par HexaPro. Pour un usage personnel et une climatisation zonale, vous n’aurez même pas besoin d’évacuer l’air chaud, si vous utilisez HexaPro dans un espace ouvert ou une pièce avec une fenêtre ouverte.

Cependant, si vous souhaitez maximiser l’efficacité de la climatisation et couvrir une pièce plus grande allant jusqu’à 21 m², il est recommandé d’installer un petit tuyau de drainage flexible, fourni avec le produit. Enfin, HexaPro fonctionne sans eau, ce qui permet de pouvoir l’installer dans n’importe quelle pièce de la maison. Selon un communiqué publié sur la page Facebook de l’entreprise, la climatisation Hexafresh sera disponible dès ce mois de juillet sur la boutique Darty. En savoir plus ? Rendez-vous sur hexafresh.com.