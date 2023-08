Hexafresh : le climatiseur réversible HexaPro, victime de son succès et en rupture de stock en seulement 14 h

En juillet 2021, nous vous annoncions l’invention d’Hexafresh, un climatiseur portable qui consommait beaucoup moins d’énergie qu’une climatisation classique. L’année suivante, Hexafresh était en vente et s’offrait un joli succès auprès des consommateurs. Forte de ce premier succès, l’entreprise avait décidé d’innover en inventant cette fois, HexaPro. C’est une climatisation écologique et réversible, qui peut être utilisée pour rafraîchir et, par ailleurs, réchauffer l’air ambiant. Dans cet article consacré à HexaPro, nous vous apprenions également la mise en vente prochaine chez Darty ! Le lancement a bien eu lieu, mais il se peut que vous soyez passé à côté ! En 14 h seulement, les stocks se sont épuisés et l’HexaPro est déjà en rupture. Retour sur cette invention franco-libanaise.

Le climatiseur réversible HexaPro, qu’est-ce que c’est ?

HexaPro représente l’innovation la plus récente d’Hexafresh, se présentant sous la forme d’un climatiseur portable révolutionnaire, dont la caractéristique principale est une capacité exceptionnelle de 2 700 BTU. Le BTU est une mesure qui permet de définir la quantité de chaleur nécessaire pour augmenter la température. Pour 349 € donc, vous avez un appareil capable de générer de la chaleur ou de refroidir efficacement. HexaPro se positionne comme une solution optimale pour réguler la température ambiante. Sa polyvalence fait aussi de lui un appareil révolutionnaire. Concrètement, il est capable de rafraîchir ou de réchauffer l’air d’une pièce de 21 m². Enfin, du côté de la consommation électrique, il est trois fois moins énergivore que les climatiseurs classiques, ne nécessitant qu’une puissance de 280 W. De plus, il utilise un gaz réfrigérant non polluant et naturel, le R290.

Comment fonctionne le climatiseur réversible HexaPro ?

HexaPro fonctionne sur le même principe qu’Hexafresh, c’est-à-dire sur le principe de l’effet Peltier. Rappelons que l’effet Peltier est un phénomène thermoélectrique qui se produit lorsque la chaleur se déplace en présence d’un courant électrique. Il permet de créer une sensation de fraîcheur semblable à celle d’une climatisation, mais sans nécessiter l’installation d’un compresseur.

En outre, cette technologie offre également les mêmes avantages en termes de filtration et d’humidification de l’air ambiant. Transposé dans l’Hexafresh, l’effet Peltier permet de rafraîchir l’air ambiant sans utiliser de compresseur. Ce qui, en comparaison avec une climatisation classique, assure une économie substantielle.

Une invention au succès immédiat

HexaPro réunit en un seul appareil toutes les attentes des foyers. Il refroidit et réchauffe l’air en consommant trois fois moins d’énergie que les autres appareils du même style. On comprend alors aisément la ruée sur l’HexaPro lors de sa mise en ligne. L’entreprise s’est d’ailleurs targuée d’un petit message sur sa page Facebook qui dit : « Nous sommes ravis de vous annoncer que notre produit HexaPro a été en rupture de stock ! En moins de 14 heures, nous sommes complets sur Darty dans tout le pays. Un immense merci à vous, notre incroyable communauté, pour avoir fait de cet exploit une réalité. Votre enthousiasme et votre soutien sont ce qui nous motive chaque jour ». Pour celles et ceux qui souhaiteraient acheter l’HexaPro, il semble possible d’envoyer un message à l’entreprise afin de figurer sur une liste d’attente… Un peu de patience, le temps de réapprovisionner les stocks ! Plus d’informations : hexafresh.com

