Hexafresh, une climatisation innovante qui ne coute que 200€ et qui consomme 80% d’énergie en moins

On ne va pas se mentir ! Avec près de 40°C à l’extérieur, et à l’ombre, la climatisation est la bienvenue… D’ailleurs, certaines villes encouragent même les habitants à se rafraîchir dans les musées ou les centres commerciaux climatisés pour éviter le coup de chaleur. Mais on ne va non plus se voiler la face sur les conséquences de ces climatisations utilisées à outrance en période de canicules, que ce soit dans les bâtiments, ou dans les voitures. On sait évidemment que la climatisation consomme du gaz, produit des émissions de carbone et nous fait consommer plus de carburant dans nos véhicules. Par les temps qui courent, c’est peut-être une bonne idée d’essayer de s’en passer… Ou d’investir dans cette invention israélienne qu’est l’Hexafresh, une climatisation qui coûte moins de 200€ et qui permet d’économiser 80% d’énergie… Découverte !

D’où vient cette invention ?

Cette climatisation d’un nouveau genre a été mise au point par deux entrepreneurs franco-libanais. Elle se présente comme un ventilateur individuel innovant, qui rafraîchit sans surconsommer. Il serait capable de nous faire économiser 80% d’énergie par rapport à une climatisation classique. Cette start-up française a vite ressenti le besoin de créer quelque chose d’innovant, les dirigeants étant particulièrement conscients de l’impact négatif des climatiseurs traditionnels sur le réchauffement climatique.

C’est quoi l’Hexafresh exactement ?

Le « ventilateur individuel rafraîchissant » inventé par la start-up a le pouvoir de rafraîchir l’air sans émettre de CO2 et avec une consommation tout à fait acceptable au regard de ce que les autres climatisations utilisent pour fonctionner. Et en plus, il ne coûte pas plus de 200€ (HT). En fait, pour refroidir l’air, l’Hexafresh utilise ce que l’on appelle l’effet Peltier, un phénomène physique créé par un déplacement d’énergie sous forme de chaleur.

De l’air frais sans les inconvénients d’un climatiseur

Voici la définition de ce phénomène : L’effet Peltier est un effet thermoélectrique consistant en un phénomène physique de déplacement de chaleur en présence d’un courant électrique. L’effet se produit dans des matériaux conducteurs1 de natures différentes liés par des jonctions (contacts). L’une des jonctions se refroidit alors légèrement, pendant que l’autre se réchauffe. Cet effet a été découvert en 1834 par le physicien Jean-Charles Peltier. (Source Wikipédia). L’Hexafresh produit donc une climatisation sur de petites zones, et se trouve être entre le ventilateur et la climatisation. Il n’est pas conçu pour rafraîchir de grandes pièces, mais comme une climatisation personnelle pourrait-on dire… Il sera parfait par exemple sur votre table basse pour rafraîchir la zone du canapé, puisqu’il peut rafraîchir de 10°C un espace de 1.5 m² autour de lui.

Plus économe, et également déshumidificateur…

Hexafresh annonce donc une consommation de 80% en moins par rapport à une climatisation portable classique. Mais il permet aussi de déshumidifier l’air ambiant. Dans un avenir proche, il devrait aussi faire office de chauffage en hiver et de purificateur d’air grâce à l’ajout de filtres. Il a été conçu au Liban mais est fabriqué en France, où un brevet est en attente de validation. Un nouveau prototype est en cours de test. La commercialisation de l’Hexafresh est prévue pour 2023… En voilà une bonne idée non ?