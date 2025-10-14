Hirsch Isolation dévoile Doubliplac, un doublage collé à hautes performances

Pour réaliser le principal objectif du Pacte vert, à savoir atteindre la neutralité carbone dans l’Union européenne d’ici à 2050, tous les secteurs (notamment celui du bâtiment) doivent limiter fortement leurs émissions de GES. À l’instar de l’installation d’équipements et de dispositifs de chauffage plus écologiques, tels que les pompes à chaleur, l’isolation est un élément à ne pas négliger pour réduire l’impact environnemental d’une habitation. Pour réduire significativement les déperditions de chaleur des maisons individuelles et des logements collectifs, Hirsch Isolation a mis au point le Doubliplac. Le fabricant a dévoilé son nouveau produit seulement quelques mois après avoir lancé Doublifix, un système de doublage sec dont les détails sont disponibles dans cet article.

Un isolant améliorant l’isolation thermique et acoustique

Contrairement au Doublifix, le Doubliplac est un système de doublage collé. Il est conçu pour isoler les murs d’un logement par l’intérieur et affiche d’excellentes performances. La version Th32 a une conductivité thermique de 0,032 W/m.K et celle Th30 a un coefficient lambda de 0,030 W/m.K. Concernant l’isolation acoustique, le polystyrène élastifié du produit de Hirsch Isolation est capable de réduire correctement la perception des bruits provenant de l’extérieur. L’isolant est disponible en deux modèles avec un indice d’affaiblissement acoustique de 32 dB et de 30 dB. Pour le fabricant français, le lancement du Doubliplac a pour but de compléter sa gamme de systèmes de doublage et proposer des solutions complètes pour l’isolation des murs par l’intérieur.

Un isolant écologique

Outre les performances, l’entreprise Hirsch Isolation s’est penchée sur l’impact environnemental du Doubliplac dans sa conception. Le produit est constitué d’environ 40 % de polystyrène recyclé provenant, entre autres, de la filière de recyclage REuse, ainsi que de plâtre certifiée NF. Par ailleurs, les panneaux sont fabriqués essentiellement en France. Ce qui réduit grandement les émissions de gaz à effet de serre entraînées par le transport. Pour information, ce système de doublage n’est pas le seul isolant à faible impact environnemental. Le fabricant français adopte une démarche durable, aussi bien dans la production que dans l’assemblage de ses différents produits, tels que le Doublifix.

Un nouvel investissement pour la production du système de doublage

Pour fabriquer le Doubliplac à grande échelle, Hirsch Isolation a décidé d’investir dans une nouvelle ligne de production automatisée. Cette dernière a été installée à Béziers et a coûté approximativement 1 million d’euros. Selon le directeur technique David Defendenti, malgré une situation difficile sur le marché, son entreprise s’est lancée dans cet investissement pour répondre à la forte demande. Il a également ajouté que l’acquisition de cet outil de production moderne permettra aux consommateurs de bénéficier d’isolants de qualité conçus grâce au savoir-faire de sa société et à ses usines locales.

À noter qu'il est possible d'opter pour des Doubliplac de différentes dimensions en fonction des murs à isoler. La largeur des panneaux est de 120 cm et leur longueur peut aller de 250 à 300 cm. L'épaisseur, quant à elle, varie selon les modèles. Elle va de 80 à 160 mm pour les panneaux Th32 & dB32 et de 81 à 160 mm pour les versions Th30 & dB30. Plus d'informations sur hirschisolation.fr.