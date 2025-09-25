Hirsch Isolation dévoile un système sans montants ni fourrures pour isoler rapidement les murs

Aujourd’hui, l’un des défis les plus courants dans une habitation est d’isoler correctement les murs intérieurs. C’est souvent une tâche complexe, coûteuse et chronophage. Pour pallier cela, l’entreprise française Hirsch Isolation propose une solution de doublage de mur intérieur rapide à installer, économique et bas carbone : Doublifix. Contrairement aux systèmes de doublages traditionnels, celui-ci ne nécessite ni montants ni fourrures lors de son installation, nous vous en parlions déja dans cet article en 2024. Par ailleurs, pas besoin de profilés métalliques, de colles ou d’outils spécifiques. Notons que ce système a été développé en collaboration avec Fischer, spécialisé dans les systèmes de fixation, et bénéficie d’un brevet d’innovation. Présentation !

Un système de doublage des murs intérieurs innovant et performant

Hirsch Isolation affirme que le système Doublifix est efficace et performant, tant sur le plan thermique qu’acoustique. Il améliore considérablement l’isolation acoustique, jusqu’à 12 dB sur les murs en briques et 8 dB sur béton. En termes d’isolation thermique, ce système utilise des panneaux en polystyrène expansé (PSE). Déclinés en blanc ou graphité, ces derniers bénéficient de certificats ACERMI qui, selon l’entreprise française, attestent leurs performances thermiques. Il est mentionné sur leur site que l’épaisseur d’isolant maximale qu’il est possible d’installer est de 160 mm. Ce qui correspond à une résistance thermique de 5,30 m².K/W. Pour Hirsch Isolation, Doublifix n’est pas seulement une solution technique, mais un outil concret pour progresser vers une construction durable.

Un système d’isolation économique et simple d’installation

Comme susmentionné, ce système a été conçu pour être facile à installer grâce, entre autres, à une fixation intelligente composée de quatre éléments, à savoir deux vis, un connecteur et une cheville. L’une des vis maintient la partie inférieure du connecteur sur la cheville et l’autre, pour fixer la plaque de plâtre au connecteur. La cheville, quant à elle, permet de fixer les isolants PSE jusqu’à une épaisseur de 160 mm. Pour information, l’ensemble de ces pièces est proposé sous forme de kits, dont la longueur varie en fonction de l’épaisseur d’isolant retenue. L’entreprise française indique que chaque kit Doublifix couvre 22 m² et s’adapte à des épaisseurs d’isolation comprises entre 100 et 160 mm. Les sociétés qui l’ont déjà utilisées, à l’instar d’Eoz Construction, soulignent la rapidité et la simplicité d’installation du système, grâce à sa légèreté et à l’absence de structure métallique. Avec 4 fixations par plaque en partie courante, Doublifix offre à la fois un gain de temps considérable et une économie en fournitures (ossature métallique et vis), affirme Hirsch Isolation.

Polyvalent et respectueux de l’environnement

Hormis sa simplicité d’installation, ce système d’isolation est réputé être polyvalent. Il est compatible avec différents murs supports (béton, brique alvéolée, béton banché) et peut être installé avec des plaques de plâtre classiques de 12,5 mm (standard ou hydrofuges) respectant la norme NF EN 520. D’après Hirsch Isolation, dans les environnements humides comme les salles de bains, il est compatible avec les panneaux d’étanchéité de type H1. L’entreprise française souligne que tout a été pensé pour minimiser son empreinte carbone, de la construction jusqu’au démontage.

Il y a moins d’acier, de matériaux auxiliaires et d’émissions de CO2, et l’isolant polystyrène expansé est 100 % recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée. Ce dernier n’émet pas de composés organiques volatils et il est facilement démontable et recyclable en fin de vie, grâce au système Doublifix entièrement amovible. Un concept permettant de réduire grandement les déchets et s’inscrivant dans une démarche d’économie circulaire. Plus d’informations sur hirschisolation.fr. Utiliserez-vous ce système pour vos futurs travaux ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .