Hive, l’invention d’un casque à vélo pliable avec une structure en nid d’abeille

Le contraignant casque à vélo. On le porte juste par mesure de sécurité, souvent volontairement oublié. Ou encore, on lui trouve toutes les raisons pour remettre en question son rôle dans la sécurité du cycliste. Certains ne le trouvent utile qu’aux enfants, pas le choix, car le port leur est obligatoire. La vérité est que ce gadget, qui devrait faire partie des indispensables des cyclistes, n’est pas assez pratique ou esthétique selon eux. Quelques marques l’ont revisité pour l’embellir un peu plus, mais elles ont dû sacrifier la fonction de sécurité. Pas Hive, ce dernier a mis sur pied le casque à vélo qu’on a tous envie de porter. Son plus ? Il est pliable, le plus sécurisé de tous et élégant, de quoi compléter votre look.

Quel est le concept du casque vélo par Hive ?

Hive a tenu à renforcer la sécurité du cycliste en concevant un casque pliable capable d’offre une protection anti-rotation. La coque modulaire en polycarbonate se démonte et s’empile, ce qui rend son rangement facile dans un simple sac à dos. Sa fabrication en élastomère lui permet d’absorber les chocs importants. Le concepteur s’est entouré du Dr Barry Miller du laboratoire de recherche de test de casque de Virginia Tech. Celui-ci lui a permis de déterminer la principale caractéristique qui manquait aux casques pour être plus sûrs. Après de nombreux tests, Hive a finalement vu le jour.

Quelle est la mission première de ce casque ?

Figurez-vous que nos homologues américains sont de véritables « bad boys » quand il s’agit du port du casque à vélo. Selon les faits rapportés d’une étude de l’université de Ryerson, les cyclistes américains ont 30 fois plus de risques de faire un accident grave à vélo. La raison est qu’ils se sentent très mal à l’aise et certains comme le concepteur se trouve idiot de le porter. Alors, Kara Fredigon s’est donné la mission de donner envie de porter les casques à vélo autant que les casques à moto. En tant que designer, elle s’est bien évidemment penchée sur le style avant de s’intéresser à la technologie à intégrer. Projet très sérieux pour elle, car elle n’a pas hésité à interroger plus de 130 cyclistes avant le processus de conception.

Pourquoi Hive est au James Dyson Award ?

Vous savez déjà que le James Dyson Award est un concours incontournable pour donner la visibilité aux inventions comme Hive, axé sur le design et la technologie. C’est donc sans surprise que Kara Fredigon y participe après deux récompenses obtenues lors du salon de l’année de l’IUC. Par ailleurs, la conceptrice espère peut-être par ce concours, soit se faire racheter Hive ainsi que de réaliser les tests de validation manquants soit obtenir une aide à la distribution.

Même s’il semble que l’Europe soit bonne élève en termes de respect du port du casque à vélo, êtes-vous pour ou contre ce casque pliable ? Plus d’informations sur la page dédiée sur le site du James Dyson Award. Comment trouvez-vous ce casque pliable ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .