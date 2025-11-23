Holus lance un purificateur d’air de frigo qui double la durée de vie des fruits et légumes

En France, le gaspillage alimentaire représente près de 10 millions de tonnes par an, selon le ministère de l’Écologie, un chiffre également confirmé par le ministère de l’Agriculture. Chez moi, on évite le gaspillage alimentaire, en cuisinant les restes ! Mais, parfois, même dans le réfrigérateur, je retrouve des produits abîmés et je ne sais pas trop comment résoudre cela. Eh bien, c’est justement pour répondre à ce problème que Holus, un petit purificateur d’air pour réfrigérateur, a été imaginé. Proposé à 109 € en précommande sur Ulule, il est disponible ici : Holus sur Ulule. L’appareil est également présenté sur le site officiel de la marque : keepeatfresh.co. Son créateur, Mathis Desbrière, un jeune Rennais de 25 ans, affirme que Holus peut doubler la durée de vie des fruits et légumes, éliminer les odeurs et limiter le développement des bactéries. Autant dire que pour quelqu’un comme moi, qui proteste déjà quand mes tomates s’écrasent dans le bac à légumes, ce petit objet a éveillé ma curiosité ! Présentation.

Holus : comment fonctionne ce mini-purificateur de frigo ?

Holus utilise une technologie impressionnante : la photocatalyse. Derrière ce mot un peu barbare se cache un procédé naturel utilisé depuis longtemps dans le traitement de l’air… et même par la NASA ! Le principe est simple : réduire l’éthylène, le gaz responsable du mûrissement, et neutraliser les micro-organismes. Après deux ans de recherches, de tests et même une validation par un laboratoire indépendant, Holus est devenu un appareil écologique, rechargeable, et capable de fonctionner 14 jours en continu. On l’allume, on le pose dans le frigo… et il travaille sans rien demander.

Je me suis d’ailleurs beaucoup reconnue dans les propos de son créateur : comme 60 % des Français, il en avait assez de jeter des fruits rabougris retrouvés derrière une salade oubliée. Chez moi, c’est souvent au retour d’un marché dominical, bien chargée… mais pas toujours très organisée dans le frigo ! Concrètement, Holus s’inscrit parfaitement dans la tendance anti-gaspi déjà popularisée par de nombreuses innovations, comme nous vous en parlions dans cet article sur l’application LEAF.

Un dispositif pensé pour réduire concrètement le gaspillage

Holus n’est pas juste une idée sympa : son créateur a mesuré l’impact potentiel sur un foyer moyen. Selon lui, son utilisation permettrait d’économiser chaque année :

179 € de nourriture

28,75 kg de fruits et légumes

23 320 litres d’eau (rien que pour la production agricole)

Difficile de rester insensible à ces chiffres, surtout quand on voit l’évolution des prix en supermarché… Et, en parallèle, de nombreuses astuces naturelles existent aussi pour conserver les aliments plus longtemps : nous vous en parlions déjà dans cet article NeozOne sur une astuce géniale de jardinier. Holus vient donc compléter ces méthodes en apportant un vrai boost technologique, simple et pratique.

Holus : un nouvel acteur dans la lutte contre le gaspillage alimentaire

Ce petit purificateur pourrait bien devenir un incontournable de nos cuisines. En travaillant sur l’air du réfrigérateur, il agit sur les causes mêmes du pourrissement : l’éthylène et les microbes. C’est finalement une invention cohérente avec l’évolution de notre société : moins de gaspillage, plus d’économies, et un geste très simple au quotidien. Si la campagne Ulule continue sur son rythme actuel (déjà plus de 250 % de l’objectif atteint), Holus pourrait même s’inviter dans des milliers de foyers dès 2026. Pour suivre son développement ou le précommander, direction le site officiel : keepeatfresh.co. Et vous, pensez-vous que cette petite invention pourrait vraiment changer votre façon de conserver vos aliments et réduire votre gaspillage alimentaire ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !