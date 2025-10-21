Hospi’Cool casse les codes avec des blouses colorées pour les hôpitaux pédiatriques

La semaine dernière, autour d’un café avec ma fille, nous nous sommes interrogées sur une question étrange en regardant un épisode de l’émission 100 jours avec le SAMU ! Pourquoi les soignants sont-ils vêtus de blanc, alors qu’ils sont en contact avec des plaies et du sang ? Un peu gore comme question, je vous l’accorde, mais apparemment pas si bête que cela puisque l’association Hospi’Cool veut mettre de la couleur dans les blouses blanches ! L’objectif : rassurer les enfants, souvent apeurés par le blanc froid des blouses ! Pour votre culture générale, et la mienne, sachez que l’uniforme blanc des infirmiers trouve son origine au XIXᵉ siècle, sous l’influence de Florence Nightingale, qui associa cette couleur à la propreté et à la professionnalisation des soins. Au fil du temps, le blanc est devenu un symbole d’hygiène, de pureté et de confiance, rassurant autant le personnel que les patients (enfin pas tous). Il semblerait que son impact psychologique, apaisant et sécurisant, contribue encore aujourd’hui à créer un climat de calme dans les établissements de santé. HospiCool n’est pas de cet avis, et voici leur histoire.

Des mamans qui ont décidé de voir la vie en couleur

Tout est parti d’une idée lumineuse et pleine de cœur, imaginée par deux mamans orléanaises : Audrey Lickel et Aurélie Morin. Après avoir vécu l’hôpital aux côtés de leurs enfants atteints de cardiopathies congénitales, elles ont fondé Hospi’Cool, une association loi 1901 pas comme les autres. Leur but : rendre les blouses médicales plus joyeuses grâce à des tissus colorés et des motifs amusants. Koalas, arcs-en-ciel, routes pour petites voitures… les blouses conçues par Hospi’Cool ressemblent à des dessins animés, mais répondent à des normes très strictes d’hygiène et de résistance. Et, rien que d’imaginer un soignant armé d’un stéthoscope à tête d’ourson, on se dit que les enfants auront sûrement moins peur de dire “Aaaah” quand on leur demandera d’ouvrir la bouche.

Un projet à coudre et à financer

Mais, évidemment, la couture du bonheur a un prix. Le textile homologué coûte cher, et les blouses doivent résister à des lavages à 60 °C sans perdre leurs couleurs. Les deux fondatrices multiplient donc les actions caritatives : ventes, galas et événements solidaires. L’an dernier, Hospi’Cool avait été accueilli par les Galeries Lafayette d’Orléans sur leur toit-terrasse pour permettre au public de faire un don libre à partir d’un centime. Une belle occasion d’admirer la vue panoramique sur la ville tout en soutenant une initiative humaine et pleine de peps. Les fonds récoltés devaient permettre de livrer les premières blouses à Tours, puis au CHU d’Orléans et dans les crèches hospitalières. Cette année, Hospi ‘Cool vous donne rendez-vous le 27 novembre pour un gala de charité à la salle de l’Orangerie du château de la Ferté-Saint-Aubin (45).

Hospi’Cool : le rire comme meilleur remède

Au-delà du tissu, c’est une philosophie de soin plus douce que défend Hospi’Cool. L’association veut rassurer les enfants, adoucir les soins et même changer la communication entre les soignants et les familles. Une blouse colorée, c’est une diversion bienvenue pendant un vaccin ou une perfusion, un moyen de détourner le regard de l’aiguille, voire un premier pas vers un sourire. Et, si l’association se concentre aujourd’hui sur la pédiatrie, elle rêve déjà de s’étendre aux services gériatriques, où les couleurs pourraient également apaiser les seniors.

Un joli symbole, finalement : là où le blanc inspire la propreté, le rose, le vert ou le bleu inspirent la vie. Et si, au lieu de redouter les blouses, nos enfants commençaient à les aimer ? Pour les aider, vous pouvez soutenir Hospi'Cool en faisant un don sur helloasso.com/associations/hospi-cool.