HydroSan : un étudiant a mis au point une chasse d’eau qui produit de l’électricité

Nous allons aux toilettes approximativement quatre fois par jour, pour une consommation minimale de 36 l (pour un réservoir de 9 l), comme l’indique nosgestesclimat.fr. Cette eau « perdue » : un étudiant indien de 17 ans, Kushagra Aditya Jha, a décidé de la réutiliser de manière originale ! Son invention baptisée HydroSan a même déjà été récompensée par le CREST Gold Award de la British Science Association. Et, la raison de cette récompense est simple à comprendre : l’invention du jeune homme aspire à produire de l’électricité à chaque tirage de chasse d’eau ! Imaginez deux secondes que votre chasse d’eau vous permette de réduire votre facture de courant ! Pas idiot puisqu’on sait qu’il est presque inévitable, dans nos cultures, de tirer la chasse d’eau plusieurs fois par jour ! Mais le plus intéressant est probablement que cette invention pourrait bien changer la vie de milliers de foyers, notamment dans les villages reculés de l’Inde où les coupures d’électricité sont fréquentes. L’idée vous séduit ? Je vous la présente immédiatement.

HydroSan, qu’est-ce que c’est exactement ?

Comme l’explique l’article du journal The Hindu, HydroSan s’insère facilement dans les installations existantes, sans travaux coûteux ni technologie complexe. Et c’est probablement sa plus grande force. Rappelons que l’Inde compte de nombreuses zones reculées, dénuées d’électricité. Et c’est justement des inégalités criantes entre les grandes villes éclairées de son pays et les villages de montagne, que l’idée de cette invention est née. Soulignons quand même que les choses évoluent en Inde, et que les infrastructures sanitaires s’améliorent en multipliant notamment les toilettes à chasse d’eau.

HydroSan, comment cela fonctionne-t-il ?

Utiliser l’eau de la chasse d’eau pour produire de l’électricité, en voilà une bonne idée ! Côté fonctionnement, c’est assez simple : HydroSan repose sur une micro-turbine placée dans le réservoir de la chasse : chaque utilisation fait tourner cette turbine, qui alimente une petite batterie. Même lorsque personne n’utilise les toilettes, un mince filet d’eau continue d’actionner le mécanisme pour générer un peu de courant. Résultat : avec une vingtaine de chasses, on peut déjà recharger un petit powerbank ou allumer quelques lampes LED de quoi éclairer une pièce entière ou charger un téléphone, donc.

Quand la jeunesse fait bouger les lignes de l’innovation

Si cette invention fait parler d’elle, c’est parce qu’elle symbolise parfaitement ce que la nouvelle génération d’ingénieurs souhaite construire : un futur plus durable, plus équitable et plus malin. Kushagra espère maintenant breveter son système et l’améliorer pour qu’il soit encore plus efficace, notamment dans les régions militaires et frontalières indiennes souvent privées de réseau électrique. Là où beaucoup voient un simple passage obligé de la journée, lui a vu une source d’énergie sous-estimée. Et, franchement, on ne peut qu’admirer l’ingéniosité de ce jeune homme qui, armé d’une simple chasse d’eau, redonne un peu de lumière à ceux qui en manquent.

Pour découvrir d'autres inventions qui transforment les objets du quotidien, nous vous en parlions dans cet article sur NeozOne.