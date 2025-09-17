IFA 2025 : Bluetti dévoile la Pioneer Na, la 1ʳᵉ batterie électrique portable sodium-ion

Cette innovation, signée Bluetti, pourrait bouleverser les standards en matière de stockage énergétique. Force est effectivement de reconnaitre que ce secteur est actuellement dominé par les batteries lithium-ion. La Pioneer Na repose sur des cellules sodium-ion. Avec cette nouveauté, l’entreprise met à la disposition des consommateurs une technologie de stockage énergétique plus respectueuse de l’environnement et plus performante. En effet, le sodium est un élément chimique beaucoup plus abondant sur Terre par rapport aux métaux stratégiques nécessaires à la fabrication des batteries lithium. On pense notamment au nickel, au cobalt, au manganèse et au graphite.

Pensée pour les environnements extrêmes

Dotée d’une capacité de 900 Wh, la Pioneer Na affiche une puissance de sortie de 1,5 kW. Ce niveau de performance la rend idéale pour alimenter une large gamme d’appareils, même dans des contextes exigeants. Mais c’est surtout sa résistance aux températures extrêmes qui la distingue de ses concurrents. Contrairement aux batteries lithium fer phosphate (LFP) qui nécessitent des températures supérieures à 0 °C pour se recharger, la nouvelle station peut être chargée à -15 °C et déchargée à -25 °C. À cette température, elle conserve 80 % de sa capacité de décharge et peut atteindre 60 % de charge en dessous de -10 °C. Ces caractéristiques en font une solution particulièrement adaptée aux régions froides.

Un poids maîtrisé

Selon Bluetti, un explorateur polaire emportera la Pioneer Na lors d’une expédition en Antarctique et au pôle Sud à des fins de test. Ce partenariat souligne la volonté de la marque de positionner sa technologie comme une référence pour les usages extrêmes, là où les solutions traditionnelles montrent leurs limites. Avec un poids de 16 kg, la batterie portable est environ 20 à 25 % plus lourde que les stations LFP équivalentes. Ce surpoids s’explique par la densité énergétique légèrement inférieure des cellules sodium-ion, mais reste raisonnable au vu des avantages offerts. En outre, le produit supporte une entrée solaire de 1 900 W et affiche une durée de vie de 4 000 cycles, ce qui la rend compétitive en termes de longévité.

Prix et disponibilité

La Pioneer Na arrivera sur le marché mondial le mois prochain. Bluetti prévoit de la vendre exclusivement via son site web officiel. Bien que le prix demeure un mystère, la marque anticipe déjà une forte popularité, en particulier dans les zones soumises à des conditions climatiques extrêmes et auprès des professionnels ayant des besoins énergétiques intensifs. Outre cette station énergétique portable, Bluetti a dévoilé lors de l’IFA 2025 deux autres nouveautés : la FridgePower Portable Power Station et le système RVSolar 48V. La première est une unité LFP de 2,016 kWh spécialement conçue pour être connectée en permanence entre le réseau électrique et un réfrigérateur.

Son rôle est de garantir une alimentation ininterrompue en cas de panne de courant. La seconde cible les amateurs de camping. Il s’agit d’un système ouvert prenant en charge le protocole CAN. Il est notamment compatible avec des batteries et des composants tiers. Plus d’infos : bluettipower.eu. Alors, ces solutions de stockage d’énergie Bluetti vont-elles vous séduire et se retrouver chez vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .