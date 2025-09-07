IFA 2025 : CHIERE ONE Biz, le robot de cuisine qui va faire de l’ombre au Thermomix

Lors de ma visite à l’IFA de Berlin, l’un des plus grands salons européens dédiés aux innovations, mon regard s’est arrêté sur un appareil qui risque bien de bousculer le petit monde des robots de cuisine. Son nom ? Le Tineco CHIERE ONE Biz. Pour l’instant, aucune date officielle de lancement n’a été annoncée. Cependant, au vu de son descriptif, il se présente déjà comme un candidat redoutable face au Thermomix, au Magimix Cook Expert, ou encore au Monsieur Cuisine de Lidl. Avec son écran tactile de 7,84 pouces, son système de pesée ultra-précis, et même un mode de nettoyage vapeur intégré, ce robot semble vouloir transformer la cuisine maison en expérience digne d’un restaurant. Voici une petite présentation, en direct ou presque, de l’IFA de Berlin !

Un chef robotisé qui ne recule devant rien

Le CHIERE ONE Biz se définit comme une véritable machine de cuisson intelligente, même si je dois le reconnaître, son nom sonne étrangement. Il sait quasiment tout faire : contrôler la température avec une précision digne des meilleurs chefs étoilés, ajouter automatiquement les ingrédients au bon moment grâce à ses bacs latéraux, ou encore mélanger sans faillir avec sa spatule rotative magnétique. Imaginez : vous lancez la recette, et lui se charge de doser, chauffer, assaisonner, mélanger et même nettoyer après coup. Plus besoin de passer des heures devant les fourneaux : en deux minutes, il promet un résultat qui rivalise avec celui d’un chef professionnel. De quoi intriguer même les cuisiniers du dimanche qui, comme moi, ont parfois du mal à cuire des pâtes sans les coller. Et, ne vous moquez pas, on ne peut pas être bon partout !

Des fonctionnalités qui changent la donne

Mais, ce n’est pas tout. Ce robot de Tineco est pensé pour une utilisation multi-postes : une seule personne peut en piloter jusqu’à cinq ou huit en parallèle. L’appareil embarque également un système Wi-Fi permettant de recevoir des recettes via le cloud, d’enregistrer ses propres préparations et même de partager ses créations culinaires. Le côté « high-tech » est donc bien assumé. J’ai déjà réalisé plusieurs tests pour la marque Tineco, comme le Floor One Switch S7 ou encore le génialissime Floor One Stretch S6. Si le robot de cuisine est aussi performant, je ne demande qu’à le tester à son tour ! La marque conserve sa ligne de conduite : faciliter la vie à coups de technologies bien pensées.

Ce qu’il faut retenir du robot de cuisine Tineco CHIERE ONE Biz

Écran tactile 7,84 pouces avec guidage vidéo et vocal

Puissance de 3 200 W et chauffe rapide (de 23 °C à 230 °C en 32 secondes)

Capacité du bol : 6 L (idéal pour les familles)

8 compartiments liquides et ingrédients pour assaisonnements automatiques

Pesée ultra-précise (au gramme près avec un algorithme de 40 ms)

(au gramme près avec un algorithme de 40 ms) Spatule rotative magnétique pour mélanges homogènes

Connexion Wi-Fi et recettes partagées via le cloud

Mode autonettoyant vapeur après chaque utilisation

Un concurrent qui arrive armé jusqu’aux dents

Avec une telle fiche technique, le Tineco CHIERE ONE Biz ne se contente pas de jouer dans la cour des grands : il redéfinit le rôle du robot cuiseur. La fonction de doser lui-même les ingrédients à partir des bacs latéraux sera absolument révolutionnaire lors de sa sortie.

Et, en cuisine professionnelle, un seul opérateur peut superviser plusieurs unités en même temps, ce qui annonce aussi des usages dans la restauration rapide et collective. Mais, pour un usage domestique, il reste à voir si le prix suivra l’ambition, et s’il saura séduire face à des marques déjà bien installées.

Une chose est sûre : ce robot ne manque pas d’arguments, et son design futuriste fera parler. Alors, selon vous, le CHIERE ONE Biz deviendra-t-il le nouveau champion des cuisines familiales face à Thermomix et ses rivaux ? Le site de la marque Tineco. Et vous, que pensez-vous de cette innovation ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !