IFA 2025 : eufyMake E1, une imprimante révolutionnaire capable de créer des textures en 3D

Quand on pense « imprimante », on imagine immédiatement un appareil qui se bloque au moment crucial, avec le fameux message « bourrage papier ». Je crois que les imprimantes classiques, à papier, sont mes pires ennemies dans mon environnement professionnel. Lors de ma visite à l’IFA, j’ai enfin découvert l’eufyMake E1, et c’est une autre galaxie ! Je dirai qu’elle porte le nom d’imprimante, mais qu’elle n’a rien à voir avec celle qui imprime du papier ou quelques photos à la rigueur ! Elle est proposée à partir de 1 625 €, et cette machine ne se contente pas d’imprimer sur du papier. Non, elle crée des textures en 3D jusqu’à 5 mm d’épaisseur sur du bois, du cuir, du métal, voire votre mug préféré. Une technologie qui repose sur l’impression UV, une méthode qui utilise une encre à polymérisation UV qui durcit immédiatement au contact de la lumière. Par ailleurs, nous avions déjà eu l’occasion de vous en parler dans cet article publié en juin dernier, où elle explosait les records de financement participatif sur Kickstarter. Mais, à l’IFA de Berlin, j’ai pu la voir en action, et croyez-moi : le résultat est encore plus bluffant en vrai qu’en chiffres. Découverte.

Créer sans limite ou presque

La force de l’eufyMake E1, c’est sa capacité à transformer n’importe quel objet en support créatif. Vous avez un vieux skate qui traîne dans le garage ? Hop, une déco texturée en relief ! Une gourde un peu trop classique ? Quelques minutes plus tard, elle devient unique. J’ai vu des démonstrations sur place à l’IFA : mugs, ardoises, sous-verres, tous ressortaient avec un effet digne d’une boutique design. Grâce à sa technologie ColorMaestro, elle gère plus d’un million de couleurs, avec une précision hors norme, et en 1 440 DPI, s’il vous plaît. Et, le plus impressionnant, c’est qu’elle s’adapte aux formes : surfaces plates, incurvées, cylindriques : la caméra et les lasers intégrés assurent un positionnement automatique. Bref, pas besoin de sortir une règle et un compas : l’imprimante fait le boulot, pendant que vous sirotez votre café.

Une machine grand public, mais pro dans l’âme

Ce qui frappe, c’est la compacité de l’appareil. Là où une imprimante UV classique occupe la moitié d’un atelier et coûte le prix d’une petite voiture, la E1 trône fièrement sur un bureau, un peu comme une imprimante de bureau, mais avec davantage de ressources à l’intérieur. Elle intègre même un système d’auto-nettoyage JetClean, qui évite les bouchons d’encre et allège l’entretien. J’ai testé pas mal d’imprimantes dans ma vie de rédacteur, mais celle-ci explose littéralement le champ des possibilités. Et, je ne suis pas le seul à le penser : graphistes, artisans, petites boutiques Etsy, tout le monde y trouve un intérêt. Franchement, ils ont mis la barre très haut Eufy, et seront sans doute copiés dans quelques mois ! Bluffante, absolument bluffante !

Ce qu’elle fait et que votre imprimante classique ne fera jamais

Imprimer en 1 440 DPI sur surfaces plates ou incurvées

Créer des textures en 3D jusqu’à 5 mm d’épaisseur

jusqu’à 5 mm d’épaisseur Utiliser plus de 300 matériaux (bois, métal, verre, céramique, etc.)

Gérer l’auto-positionnement avec caméra et lasers intégrés

Produire des stickers UV DTF prêts à coller

Se nettoyer automatiquement après chaque impression

Un carton sur Kickstarter et déjà des limites

Lors de sa campagne sur Kickstarter, l’eufyMake E1 a levé plus de 38 millions d’euros, un record absolu pour une imprimante grand public. Elle est devenue la campagne la plus financée de l’histoire, avec plus de 17 000 contributeurs. Un succès qui en dit long sur la soif d’innovation des créatifs. Mais, attention : comme toute technologie avant-gardiste, il y a quelques bémols. Le coût des encres UV reste élevé, et une légère odeur peut se dégager pendant l’impression (il vaut mieux aérer un minimum). En attendant, à l’IFA de Berlin, je suis resté littéralement scotché devant les démos. Et vous, seriez-vous prêt à investir 1 625 € dans l’eufyMake E1 pour transformer vos objets du quotidien en pièces uniques ? Personnellement, je crois que je pourrais être assez fou pour me l’offrir !