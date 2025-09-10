IFA 2025 : FOSSiBOT dévoile la F7200 une puissante batterie portable de 5,22 kWh

Quand on se rend à l’IFA de Berlin, on s’attend à croiser des téléviseurs toujours plus fins, des robots cuisiniers qui veulent remplacer nos casseroles et quelques gadgets connectés qui finiront oubliés dans un tiroir. J’y étais cette année, et j’en suis revenu enchanté, mais éreinté : ce salon est absolument immense ! En parcourant les allées, une marque que je connais bien, FOSSiBOT a attiré mon attention avec sa batterie résidentielle F7200 Portable Power Station, dévoilée après un passage remarqué au Mobile World Congress de Barcelone. Je possède déjà la batterie F3600 et son extension FB3840 que je vous présentais dans cet article. Mais, avec ce modèle surpuissant, on entre dans « la cour des grands » ! En effet, avec ses 5,22 kWh de capacité, extensibles à 15,66 kWh, et sa puissance AC affichée de 7 200 W, cette machine a des airs de centrale électrique miniature. Je vous la présente en direct de Berlin ? Allez, c’est parti !

Une centrale électrique dans ma valise ou plutôt dans mon van !

Bon, je n’ai pas pu la déplacer, car soyons honnêtes : avec ses 75 kilos bien tassés, la F7200 n’est pas réellement l’alliée idéale pour un pique-nique au bord du lac. Mais, dans l’univers des stations portatives, elle se positionne comme un mastodonte. Pensée pour le secours domestique comme les appareils à oxygène, par exemple, les économies d’énergie ou les expéditions en extérieur extrême, elle joue dans la cour des grands, comme je vous le disais. Sa batterie LiFePO₄ de 5222,4 Wh promet plus de 6 000 cycles, et surtout, elle se recharge en 2,5 heures seulement grâce à sa technologie bidirectionnelle. En clair, le temps d’un bon film à la maison et votre centrale est prête pour la prochaine aventure. Ou pour la prochaine coupure d’électricité, on verra ça cet hiver !

Des usages bien plus variés qu’il n’y paraît

Au-delà du côté “générateur pour camping-car”, la F7200 séduit aussi par sa fonction UPS intégrée : elle bascule en moins de 10 ms en cas de coupure de courant, protégeant ainsi vos appareils sensibles. Son onde sinusoïdale pure garantit une compatibilité avec la majorité des équipements, du congélateur familial jusqu’à l’ordinateur portable en télétravail. Et, pour les plus connectés, elle propose un arsenal de ports : USB-A, Type-C PD 100 W, sorties AC, et même une compatibilité multi-tensions (110 V, 230 V, 50-60 Hz). Autrement dit, peu importe où vous êtes dans le monde, elle saura alimenter vos appareils. Et, quand vous partez pour un roadtrip dans le désert marocain, c’est peut-être une bonne idée de l’embarquer avec vous !

Ce qu’il faut retenir de la FOSSiBOT F7200

Puissance de sortie : 7 200 W AC — parmi les plus élevées du marché

Capacité énergétique : 5,22 kWh, extensible jusqu’à 15,66 kWh

Recharge rapide : environ 2,5 heures

UPS intégré : bascule en < 10 ms

Protection sécurisée : BMS, protection contre courts-circuits, surchauffe, etc.

: BMS, protection contre courts-circuits, surchauffe, etc. Polyvalence régionale : compatible 110 V / 230 V, 50–60 Hz

Faut-il la voir comme une révolution ?

Oui, oui et encore oui ! En découvrant la F7200 sur le stand de FOSSiBOT, j’ai compris pourquoi elle était présentée comme une solution de “Backup Power sans effort”. Ses dimensions (27,55 × 17,72 × 16,3 pouces) et son poids la rendent peu adaptée au nomadisme quotidien, mais elle s’impose comme un véritable outil d’indépendance énergétique. Entre la flambée des prix de l’électricité et les aléas climatiques, disposer d’une telle réserve d’énergie peut changer la donne. Alors, selon vous, cette FOSSiBOT F7200 est-elle une simple station d’énergie portable ou une vraie centrale électrique pour nos maisons modernes ? Plus d’informations sur le site fossibot.com. Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !