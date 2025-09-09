IFA 2025 : Geekom dévoile le A9 Mega, un mini PC surpuissant catégorie « poids lourds »

Ah, l’IFA de Berlin… Ce temple des innovations où chaque allée réserve une surprise. Cette année, j’y étais et c’est au détour du stand GEEKOM que j’ai découvert le GEEKOM A9 Mega, lancé en grande pompe par la marque. Proposé dès 1 899 $ (environ 1 748 €) sur Kickstarter, ce mini-PC compact promet de bousculer les codes. Avec son processeur AMD Ryzen™ AI Max+ 395, sa puce graphique AMD Radeon™ 8060S, et une puissance de calcul de 50 TOPS, il se positionne clairement dans la cour des machines créées pour l’IA, la création et le gaming. Et, autant vous dire que le lancement était spectaculaire, presque aussi éclatant que les LEDs d’un stand gaming ! Une petite présentation s’impose ! De mon côté, je suis rentré exténué, mais avec des étoiles plein les yeux, en pensant aux innovations qui allaient arriver dans les années à venir. En attendant, voici le GEEKOM A9 Mega sous toutes ses coutures. C’est parti.

Un mini-PC qui cache une puissance de géant

Quand on entend « mini-PC », on pense souvent bureautique tranquille et vidéos YouTube en fond. Mais, ici, oubliez les clichés : le GEEKOM A9 Mega joue dans la catégorie poids lourds. Son processeur Ryzen AI Max+ 395, avec ses 16 cœurs et 32 threads, affiche une fréquence jusqu’à 5,1 GHz et un TDP de 120 W. Ajoutez-y un GPU Radeon 8060S, plus puissant que certaines cartes graphiques grand public (on murmure qu’il surclasse même la RTX 4060). Vous obtenez ainsi une machine prête à tout avaler : montage vidéo 8K, modélisation 3D ou gaming exigeant. Et, je ne vous parle pas de la mémoire : jusqu’à 128 Go de LPDDR5x cadencée à 8 000 MHz, rien que ça ! De quoi faire pâlir certains laptops dits « pro ». Pour vous donner une idée, j’avais déjà testé des modèles GEEKOM plus sages comme le Mini IT13 ou encore le GT1 Mega. Eh bien, l’A9 Mega, c’est comme comparer une voiture électrique à la F1 de Max Verstappen : on change clairement de catégorie.

Un design compact, mais bien pensé

Avec ses 171 × 171 × 70,9 mm, le boîtier en aluminium usiné CNC ne prend presque pas de place sur un bureau. Mais, à l’intérieur, c’est une véritable bombe nucléaire, bon, j’exagère un peu peut-être. On y trouve deux emplacements M.2 PCIe Gen4, permettant d’atteindre jusqu’à 8 To de stockage en RAID 0 ou 1. Le refroidissement, souvent le talon d’Achille des mini-PC, est assuré ici par un système IceBlast 5.0 avec caloducs en cuivre et doubles ventilateurs. Résultat : même en pleine session de rendu vidéo, le processeur ne s’essouffle pas. Et, côté connectique, c’est tout simplement hallucinant :

2 × HDMI 2.1 jusqu’à 8K/60 Hz

2 × USB4 (40 Gbps avec DP 2.1)

3 × USB 3.2 Gen 2

1 × USB 2.0

2 × Ethernet RJ45 en 2,5 Gbps

Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4

Un lecteur d’empreintes intégré au bouton d’alimentation

Bref, vous n’aurez plus jamais l’occasion de protester parce que vous ne pouvez pas brancher vos périphériques, il ne manque pas de ports c’est une certitude !

Le GEEKOM A9 Mega vaut-il vraiment son prix ?

C’est la grande question : faut-il investir près de 1 900 $ (1 748 €) dans un mini-PC ? La réponse dépend de vos besoins. Si vous cherchez un PC familial pour naviguer et mater Netflix, la réponse est non (et vos patates seraient plus utiles au compost). Mais, si vous êtes créateur de contenus, gamer exigeant, ou professionnel ayant besoin d’une machine compacte et monstrueusement puissante, alors oui, l’A9 Mega a tout pour séduire.

Sa compacité, sa mémoire unifiée, son GPU costaud et ses performances IA (50 TOPS, rappelons-le) en font un vrai rival au Mac Studio, mais côté Windows. Et, si vous voulez participer à l’aventure, la campagne est en cours sur Kickstarter. Alors ? Seriez-vous prêt à troquer votre gros PC de bureau contre ce GEEKOM A9 Mega ultra-compact lancé à 1 899 $ sur Kickstarter ? Et vous, que pensez-vous de cette innovation ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !