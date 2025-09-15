IFA 2025 : Jackery dévoile la HomePower 2000 Ultra, une batterie résidentielle de 8 kWh

Nous avons découvert la gamme de batteries Jackery à l'IFA de Berlin pour optimiser votre autoconsommation à domicile ou en itinérant.

Alexandre Bonazzi Follow on X Envoyer un courriel 15 septembre 2025
3 minutes de lecture
Le Jackery HomePower 2000 Ultra sur le stand de l'IFA Berlin.
Nous avons découvert les batteries résidentielles Jackery HomePower 2000 Ultra à l'IFA de Berlin, des batteries résidentielles spécialement conçues pour l'autoconsommation. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Lors de ma visite à l’IFA de Berlin, je suis tombé nez à nez avec une innovation qui a littéralement capté mon attention : le Jackery HomePower 2000 Ultra Balcony Power Plant. Je dois reconnaître que les batteries résidentielles me fascinent, que ce soit pour la maison, ou pour mes virées en vans d’ailleurs. Là, j’ai découvert une solution qui promet de transformer n’importe quel balcon en centrale solaire domestique, le tout pour 1 199 €* au lieu de 1 299 €, disponible sur le site officiel de Jackery. Un prix qui peut sembler élevé, mais quand on vous annonce un retour sur investissement en deux ans seulement, on commence sérieusement à réfléchir. Et, entre nous, si une machine peut à la fois alléger mes factures d’électricité et etre rapidement rentabilisé, je signe tout de suite. En attendant, je vous la présente immédiatement. C’est parti.

Un concentré de puissance solaire

Le HomePower 2000 Ultra est compatible avec 99 % des panneaux solaires et des micro-onduleurs, autant dire qu’il s’invite partout. Avec une capacité d’entrée solaire allant jusqu’à 2 800 W (dont 2 000 W via MPPT et 800 W via micro-onduleur), il est capable de générer environ 3 360 kWh par an. Concrètement, cela équivaut à approximativement 7 800 cafés bien serrés. Plutôt motivant, surtout quand on sait qu’il suffit de 5 minutes et trois câbles pour le mettre en route. Et, pour les plus pressés, sachez que grâce à la technologie Jackery Hybrid Charge, la bête se recharge à 80 % en seulement 52 minutes. Le temps de préparer le dîner ou de regarder un épisode de votre série préférée.

Batterie résidentielle Jackery.
Une batterie résidentielle pensée pour l’autoconsommation. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Un système qui pense à votre place

Là où Jackery marque des points, c’est dans l’optimisation. En partenariat avec everHome, la station devient compatible avec l’EcoTracker, permettant une surveillance en temps réel de la production et de la consommation via l’application Jackery Home. Le système s’adapte aux tarifs dynamiques de l’électricité, pour toujours charger au meilleur prix et décharger au moment le plus rentable. On est loin de la simple batterie externe : ici, on parle d’un vrai gestionnaire d’énergie domestique. Et, pour les anxieux, sachez qu’elle intègre un système de protection incendie intelligent avec détection, alarme et extinction automatique. Mieux qu’un détecteur de fumée, non ?

Ce qu’il faut retenir

  • Puissance solaire : 2 800 W (2 000 W MPPT + 800 W micro-onduleur)
  • Entrée AC / Sortie AC : 2 300 W / 1 500 W
  • Recharge rapide : 80 % en 52 minutes
  • Capacité flexible : de 2 à 8 kWh
  • Sécurité : système de protection incendie intelligent
  • Durabilité : certification IP65 (eau/poussière), fonctionnement entre –20 °C et +55 °C, garantie 10 ans
  • Économies : jusqu’à 1 304 € par an, soit près de 19 560 € sur 15 ans
  • Silence : ≤ 10 dB, plus discret qu’un frigo la nuit
Jackery exposait aussi des batteries nomades.
La gamme de produits Jackery est aussi composée de batteries nomades. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Une batterie qui change la donne

Avec le HomePower 2000 Ultra, Jackery ne se contente pas de proposer une batterie : il propose une solution clés en main pour les foyers urbains. Que vous habitiez en appartement avec balcon ou en maison individuelle, son installation plug-and-play, son intégration avec les accessoires Shelly et sa compatibilité quasi universelle ouvrent de nouvelles perspectives pour l’autoconsommation ! Et, si l’on ajoute à cela les innovations solaires de la marque, comme sa tuile solaire révolutionnaire présentée au CES 2025 dont nous vous en parlions dans cet article, on comprend que Jackery mise sur un futur où chaque foyer produit, stocke et optimise sa propre énergie.

Une batterie qui s'intègre a un environnement complet.
Une batterie résidentielle avec de nombreuses possibilités. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Plus d’informations sur le site officiel jackery.com. Et, vous, seriez-vous prêt à investir 1 199 €* dans le Jackery HomePower 2000 Ultra pour faire de votre balcon une centrale solaire ? Alors, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

* Prix constaté au 9 septembre, susceptible de varier à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de modification décidée par le site vendeur.

Alexandre Bonazzi

J'ai fait des études en droit et j'ai travaillé pendant 30 ans dans une société d'études et de conseil en marketing. Aujourd'hui, j'encadre la ligne éditoriale de NeozOne. Geek et Nerd depuis ma naissance, je suis passionné par les nouvelles technologies, la High-tech et la pop culture en général. J'ai fondé le site NeozOne en 1999 et depuis je partage avec vous mes astuces, mes tests et quelques fois mes humeurs, je modère également les commentaires de NeozOne. Je suis par ailleurs amateur de cinéma, série TV, les jeux de plateaux et les jeux de rôles. N'hésitez pas à me contacter directement par courrier électronique pour toute question
