IFA 2025 : Jackery dévoile la HomePower 2000 Ultra, une batterie résidentielle de 8 kWh

Lors de ma visite à l’IFA de Berlin, je suis tombé nez à nez avec une innovation qui a littéralement capté mon attention : le Jackery HomePower 2000 Ultra Balcony Power Plant. Je dois reconnaître que les batteries résidentielles me fascinent, que ce soit pour la maison, ou pour mes virées en vans d’ailleurs. Là, j’ai découvert une solution qui promet de transformer n’importe quel balcon en centrale solaire domestique, le tout pour 1 199 €* au lieu de 1 299 €, disponible sur le site officiel de Jackery. Un prix qui peut sembler élevé, mais quand on vous annonce un retour sur investissement en deux ans seulement, on commence sérieusement à réfléchir. Et, entre nous, si une machine peut à la fois alléger mes factures d’électricité et etre rapidement rentabilisé, je signe tout de suite. En attendant, je vous la présente immédiatement. C’est parti.

Un concentré de puissance solaire

Le HomePower 2000 Ultra est compatible avec 99 % des panneaux solaires et des micro-onduleurs, autant dire qu’il s’invite partout. Avec une capacité d’entrée solaire allant jusqu’à 2 800 W (dont 2 000 W via MPPT et 800 W via micro-onduleur), il est capable de générer environ 3 360 kWh par an. Concrètement, cela équivaut à approximativement 7 800 cafés bien serrés. Plutôt motivant, surtout quand on sait qu’il suffit de 5 minutes et trois câbles pour le mettre en route. Et, pour les plus pressés, sachez que grâce à la technologie Jackery Hybrid Charge, la bête se recharge à 80 % en seulement 52 minutes. Le temps de préparer le dîner ou de regarder un épisode de votre série préférée.

Un système qui pense à votre place

Là où Jackery marque des points, c’est dans l’optimisation. En partenariat avec everHome, la station devient compatible avec l’EcoTracker, permettant une surveillance en temps réel de la production et de la consommation via l’application Jackery Home. Le système s’adapte aux tarifs dynamiques de l’électricité, pour toujours charger au meilleur prix et décharger au moment le plus rentable. On est loin de la simple batterie externe : ici, on parle d’un vrai gestionnaire d’énergie domestique. Et, pour les anxieux, sachez qu’elle intègre un système de protection incendie intelligent avec détection, alarme et extinction automatique. Mieux qu’un détecteur de fumée, non ?

Ce qu’il faut retenir

Puissance solaire : 2 800 W (2 000 W MPPT + 800 W micro-onduleur)

Entrée AC / Sortie AC : 2 300 W / 1 500 W

Recharge rapide : 80 % en 52 minutes

Capacité flexible : de 2 à 8 kWh

Sécurité : système de protection incendie intelligent

Durabilité : certification IP65 (eau/poussière), fonctionnement entre –20 °C et +55 °C, garantie 10 ans

Économies : jusqu’à 1 304 € par an, soit près de 19 560 € sur 15 ans

Silence : ≤ 10 dB, plus discret qu’un frigo la nuit

Une batterie qui change la donne

Avec le HomePower 2000 Ultra, Jackery ne se contente pas de proposer une batterie : il propose une solution clés en main pour les foyers urbains. Que vous habitiez en appartement avec balcon ou en maison individuelle, son installation plug-and-play, son intégration avec les accessoires Shelly et sa compatibilité quasi universelle ouvrent de nouvelles perspectives pour l’autoconsommation ! Et, si l’on ajoute à cela les innovations solaires de la marque, comme sa tuile solaire révolutionnaire présentée au CES 2025 dont nous vous en parlions dans cet article, on comprend que Jackery mise sur un futur où chaque foyer produit, stocke et optimise sa propre énergie.

Plus d'informations sur le site officiel jackery.com. Et, vous, seriez-vous prêt à investir 1 199 €* dans le Jackery HomePower 2000 Ultra pour faire de votre balcon une centrale solaire ?

* Prix constaté au 9 septembre, susceptible de varier à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de modification décidée par le site vendeur.

* Prix constaté au 9 septembre, susceptible de varier à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de modification décidée par le site vendeur.