IFA 2025 : MARSTEK dévoile la VENUS E (3.0), une batterie résidentielle de 46 kWh

Cette année, en arpentant les allées de l’IFA de Berlin, je suis tombé sur une petite révolution dans le monde du stockage d’énergie : la MARSTEK VENUS E Gen 3.0, une batterie résidentielle AC plug-in de 5,12 kWh, proposée à un tarif qui se veut compétitif face à ses concurrentes. Derrière son design compact se cache une promesse séduisante : simplicité, fiabilité et flexibilité, avec une capacité extensible jusqu’à 46,08 kWh pour les foyers plus exigeants. Le plus frappant a été son design, racé, chromée, et cette impression de robustesse ! Cette année, l’IFA a fait la part belle aux batteries résidentielles, normal, elles vont devenir des accessoires indispensables face aux différentes hausses des énergies fossiles. Alors, envie de savoir ce que cache ce modèle MARSTEK VENUS ? C’est parti pour la découverte.

Une installation simplifiée comme jamais

La grande force de la VENUS E Gen 3.0, c’est son côté plug-and-play. Pas besoin de câbles complexes, de perçages ou de longues heures de bricolage : on branche et ça fonctionne. Le boîtier en aluminium est 38,5 % plus compact et 7,4 % plus léger que la génération précédente, ce qui facilite son installation même dans des espaces réduits. Et, pour les amateurs de technologie, sachez qu’elle propose une connectivité complète : Wi-Fi, Bluetooth, LAN RJ45 et RS485, le tout compatible avec des systèmes domotiques comme Home Assistant. En clair, elle ne fait pas que stocker de l’énergie, elle s’intègre intelligemment dans votre quotidien.

Une batterie qui réagit au quart de tour

Côté performances, la VENUS E Gen 3.0 impressionne. Elle propose une entrée et une sortie AC allant jusqu’à 2,5 kW, ce qui permet d’alimenter une partie conséquente des besoins d’un foyer. Sa fonction de secours est l’un de ses atouts majeurs : en cas de coupure, elle bascule en moins de 15 millisecondes, un temps si court que vos appareils n’auront même pas le temps de clignoter. Ajoutez à cela une durée de vie supérieure à 6 000 cycles, une résistance aux températures extrêmes de –20 °C à +55 °C et une certification IP65 contre l’eau et la poussière.

Et, vous obtenez un produit conçu pour durer, même dans les environnements les plus exigeants. De plus, en ajoutant plusieurs batteries en série, vous pouvez obtenir une capacité totale de 46,08 kWh. Pour être précis, il est possible d’ajouter jusqu’à 3 unités en monophasé (15,36 kWh) ou 9 en triphasé (46,08 kWh). Et, cette batterie est garantie 10 ans, un atout, car c’est quand même un investissement !

Une solution pensée pour l’avenir

Au-delà de ses caractéristiques techniques, la VENUS E Gen 3.0 incarne une nouvelle vision de l’autoconsommation. Elle ne se contente pas d’être une batterie : elle devient un véritable gestionnaire d’énergie. Grâce à ses modes intelligents (IA, autoconsommation, ou encore pilotage par tarifs horaires), elle optimise vos coûts et limite le recours au réseau. C’est un produit qui s’adresse autant aux familles cherchant à réduire leur facture qu’aux passionnés de technologie verte. Et, avec sa modularité, elle s’adapte aussi bien aux petits appartements urbains qu’aux maisons familiales.

Alors, entre innovation, sécurité et simplicité, ne serait-ce pas la solution idéale pour démocratiser le stockage solaire domestique ? Plus d'informations sur marstekenergy.com. Et vous, seriez-vous tenté par la MARSTEK VENUS E Gen 3.0 pour stocker votre énergie solaire et gagner en autonomie énergétique ?