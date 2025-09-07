IFA 2025 : Roborock dévoile 3 robots tondeuses avec coupe-bordure intégré

Lors de ma visite à l’IFA de Berlin (Internationale Funkausstellung Berlin), impossible de passer à côté d’un nouvel arrivant dans l’univers du jardinage high-tech : le Roborock RockMow Z1. Pour rappel, l’IFA est l’un des plus anciens salons industriels d’Allemagne, créé en 1924, et accueille chaque année au Messe Berlin plus de 1 000 exposants et pas moins de 6 800 journalistes accrédités. Bref, c’est l’endroit parfait pour présenter des innovations qui feront parler. Et, croyez-moi, le RockMow Z1 a de quoi surprendre : annoncé comme une véritable bête de course, ce robot tondeuse est pensé pour les grands jardins… et surtout ceux qui ressemblent plus à une piste de ski qu’à un gazon plat. Quant à la marque Roborock en elle-même, elle ne vous est pas inconnue si vous nous suivez, j’avais déjà testé l’aspirateur robot S8 qui m’avait convaincu… Alors ce robot tondeuse futuriste, prêts à le découvrir ? C’est parti.

Une tondeuse prête pour l’Everest ou presque

La grande force du RockMow Z1, c’est son système de traction intégrale combiné à une direction active. Chaque roue a son propre moteur et les roues avant sont pilotées indépendamment, ce qui lui permet d’avancer avec agilité même sur des pentes allant jusqu’à 38,7° (soit 80 %). Vous avez un terrain vallonné ou des bosses qui font râler vos tondeuses classiques ? Le Z1, lui, grimpe sans broncher. Il passe même les obstacles de 6 cm comme si de rien n’était. C’est un peu un hybride entre un 4 × 4 et une tondeuse ! Et, il va, à coup sûr, décoiffer, même si nous ne connaissons ni le prix, ni la date de sortie prévue.

Une coupe nette, précise et presque artistique

Roborock n’a pas seulement pensé à la puissance brute. Le RockMow Z1 embarque une suspension dynamique pour stabiliser les lames sur terrain accidenté et garantir une coupe régulière. Grâce à son système PreciEdge, il tond jusqu’à 3 cm des murs ou des bordures, réduisant presque à néant les corvées de finitions manuelles. Et, le plus drôle ? Via son application connectée, vous pouvez lui demander de dessiner des motifs ou du texte directement sur votre pelouse. Imaginez : un cœur pour la Saint-Valentin ou « Joyeux Anniversaire » gravé sur l’herbe… vos voisins vont adorer ou vous prendre pour un fou, mais pour moi, c’est déjà fait !

Ce qu’il faut retenir du RockMow Z1

Traction intégrale + direction active pour pentes jusqu’à 80 %

Navigation intelligente RTK + VSLAM, même en zones ombragées

Suspension dynamique pour une coupe homogène

Couteau PreciEdge : coupe à 3 cm des murs

6 lames robustes et moteur puissant pour l’herbe épaisse

Capacité de tonte : jusqu’à 5 000 m² en 24 h

Création de motifs et textes via l’application

Recharge rapide et autonomie adaptée aux grands terrains

Un futur champion des grands jardins ?

Avec de telles caractéristiques, le RockMow Z1 ne se contente pas de tondre : il se positionne clairement comme un concurrent sérieux pour les grands espaces difficiles. Là où d’autres tondeuses patinent ou se bloquent, lui avance, ajuste sa trajectoire grâce à son Sentisphere AI et ne perd jamais le nord. Reste bien sûr la question du prix et de sa date de sortie, encore tenus secrets. Mais, si Roborock suit la même logique que pour ses aspirateurs robots, vous ne serez pas déçus du voyage… Souvenez-vous du Z70 qui ramasse les chaussettes qui traînent, un concept génial pour tous les parents, non ? Plus d’informations sur le site roborock.com. Alors, seriez-vous prêt à laisser un RockMow Z1 transformer votre jardin en terrain de golf dans lequel rien ne dépasse ? Et, vous, que pensez-vous de cette innovation ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !