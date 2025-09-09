IFA 2025 : Samsung dévoile le Bespoke AI, un frigo qui conserve les aliments plus longtemps

En déambulant dans les allées de l’IFA de Berlin, je pensais tomber sur des téléviseurs plus grands, des aspirateurs plus puissants ou des montres toujours plus connectées. Mais, c’est devant un réfrigérateur que j’ai marqué un vrai temps d’arrêt. Le Samsung Bespoke AI Hybrid Cooling n’est pas un simple frigo : il apprend vos habitudes, ajuste automatiquement son refroidissement et promet de conserver vos aliments plus longtemps. J’ai pu le voir fonctionner de mes yeux, et croyez-moi, même les démonstrateurs semblaient fiers de présenter ce drôle d’appareil qui donne presque l’impression de vous connaître personnellement. Un réfrigérateur qui s’adapte à vous, voilà une petite révolution domestique qui valait bien le détour à Berlin. Je vous embarque à sa découverte.

Quand l’IA s’invite aussi dans la cuisine

On ne va pas se mentir, l’IA est partout, on l’aime ou on la déteste, mais nous n’avons pas d’autres choix que de faire avec ! Et, avec le Bespoke AI Hybrid Cooling, la promesse est claire : fini le réfrigérateur qui ronronne en permanence, sans jamais se soucier de ce qu’il contient. Ici, l’intelligence artificielle prend les commandes pour adapter le refroidissement selon la situation. Après une grosse session de courses ? Le frigo active son fameux module Peltier en renfort du compresseur. Période plus calme, avec seulement quelques yaourts qui patientent ? L’appareil se contente de son compresseur, pour économiser de l’énergie. L’idée est simple, mais diablement efficace : consommer moins tout en assurant une fraîcheur optimale. J’ai trouvé l’analogie avec une voiture hybride assez parlante : deux moteurs, mais utilisés uniquement quand il faut.

Le module Peltier, star discrète mais efficace

Si vous ne connaissez pas le Peltier, imaginez un petit dispositif électronique capable de refroidir ultra-précisément grâce à un simple courant électrique. C’est lui qui permet au réfrigérateur d’offrir un contrôle au degré près, limitant les variations de température et rallongeant la durée de conservation des aliments. Et, cerise sur le gâteau : en intégrant cette technologie, Samsung libère de l’espace habituellement réservé à d’autres composants. Résultat : environ 15 litres de stockage supplémentaire. Autant dire que votre collection de canettes ou votre réserve de fromages affinés trouvera enfin sa place sans compromis.

Les atouts à retenir en un clin d’œil

Pour ne pas perdre le fil, voici les points marquants de ce réfrigérateur nouvelle génération :

Double système de refroidissement : compresseur classique + module Peltier.

Économie d’énergie grâce à un fonctionnement adaptatif.

Plus de place à l’intérieur : jusqu’à 25 litres supplémentaires selon les modèles.

Conservation prolongée : viandes et poissons gagnent de précieux jours de fraîcheur.

: viandes et poissons gagnent de précieux jours de fraîcheur. Refroidissement ultra-précis limitant les variations de température.

Vers la maison intelligente de demain

Ce que j’ai trouvé le plus frappant à l’IFA, ce n’est pas seulement le frigo en lui-même, mais la vision globale de Samsung. Avec son écran intégré de 9 pouces et ses caméras internes capables de reconnaître vos aliments, l’appareil ne se contente pas de rafraîchir vos courses : il s’inscrit dans un environnement AI Home où tous les appareils communiquent ensemble. Imaginez votre frigo qui vous suggère une recette parce qu’il a repéré des légumes qui commencent à fatiguer, ou qui ajuste sa consommation en fonction de votre rythme de vie.

On n'est plus dans la science-fiction, mais bel et bien dans la cuisine du futur. Visitez le site Samsung pour voir leurs produits. Alors, seriez-vous prêts à confier vos provisions au Samsung AI Hybrid Cooling, vu à l'IFA de Berlin, pour transformer votre quotidien culinaire ?