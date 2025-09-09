IFA 2025 : Samsung dévoile une machine à laver atypique et vraiment pas comme les autres

Toujours avide de nouvelles innovations, cette année, je me suis rendu à l’IFA de Berlin, le temple européen des innovations en tous genres. Et, je me suis arrêté longuement sur le stand de la marque Samsung, qui malgré sa réputation ne cesse d’innover, et n’y va pas avec le « dos de la cuillère ». Après le réfrigérateur qui pense à votre place, j’ai aussi découvert le Samsung Bespoke AI Laundry Combo que je verrai bien installé dans ma buanderie. Cette innovation, c’est un lave-linge/sèche-linge tout-en-un, promet de laver, sécher et… réfléchir à votre place. Prix et promo : non communiqués au moment du salon, mais l’argumentaire met déjà l’accent sur l’efficacité énergétique et le gain de place. En mode reportage, j’ai observé l’interface 7″, tripoté les menus, posé des questions, et regardé la machine scruter le linge comme si elle connaissait celui qui le porte : étonnant. Je vous présente cette invention géniale, qui devrait, à coup sûr, ravir les foyers un peu geeks quand même ! Découverte.

AI Wash : je charge, il décide

Je verse le panier de linge dans la machine, trié tout de même, n’exagérez pas. Poids, type de tissu, niveau de saleté : l’IA identifie tout en quelques secondes. Alors, elle dose l’eau et le détergent toute seule, règle température, rinçage, essorage, puis enchaîne le séchage sans me demander mon avis. Cela évitera peut-être le linge malodorant que j’oublie parfois de passer au sèche-linge et que je dois relaver ! Résultat : le bon programme, du début à la fin, sans jongler avec les options. Ainsi, on sent l’objectif très clair : économiser quand c’est possible, accélérer quand il faut, et protéger les textiles au passage. Le plus bluffant, c’est ce sentiment d’assistant discret : on charge, on ferme, et la machine orchestre tout en coulisses.

Tout-en-un : de la place, des kWh et des euros gagnés

Comparer un combo à deux appareils séparés, c’est vite vu : un seul châssis, une surface au sol réduite, moins de câbles, et surtout zéro transfert de linge entre machines (adieu la chaussette oubliée dans le tambour). Côté facture, le raisonnement est simple : investissement initial plus élevé, mais les rendements énergétiques et l’automatisation permettent d’économiser à long terme. Les démonstrateurs m’ont aussi parlé de cycles rapides (jusqu’à 68 min annoncées selon configuration) et d’un séchage optimisé grâce à une meilleure gestion thermique. Traduction : moins d’attente, plus de sérénité.

Les atouts qui m’ont marqué

AI Wash : détection du poids, des tissus et de la saleté , dosage et réglages automatiques.

, dosage et réglages automatiques. Écran tactile 7″ : clair, réactif et pilotable via SmartThings.

Flex Auto Dispense : réservoirs pour des dizaines de lavages, fini le surdosage et, par conséquent, économies de lessives et d’adoucissants à la clé.

Cycle rapide : lavage + séchage possible en moins d’une heure et demie selon le mode.

Porte auto-ouverte en fin de cycle : évite l’humidité stagnante et les odeurs.

Mode AI Energy : suivi et optimisation de la conso, notifications en fin de cycle.

Silence et compacité relative : pour une machine deux-en-un, c’est étonnamment mesuré.

IFA, coulisses d’un essai express

La logique est vraiment de tout centraliser : on choisit « AI », la machine observe et adapte. J’ai aimé la cohérence « AI Home » : l’appareil s’intègre au tableau de bord domestique, reçoit et envoie des infos utiles, et vous laisse reprendre la main quand vous le souhaitez.

Pour finir, ce Bespoke AI Laundry Combo ne promet pas seulement de laver et de sécher, il simplifie la routine, et c'est exactement ce que j'attends d'un appareil « intelligent ». Alors, prêt à troquer votre duo lave-linge/sèche-linge pour ce Bespoke AI Laundry Combo qui pense à votre place au quotidien ? Plus d'informations sur les produits Samsung sur leur site officiel.