IFA 2025 : Swim Jet, un contre-courant qui transforme votre piscine en bassin olympique

Chaque année, l’IFA de Berlin est l’occasion de découvrir des pépites technologiques. Cette fois, je crois bien avoir trouvé la meilleure innovation de cette édition : le iGarden Swim Jet P Series. Imaginez une machine capable de transformer une piscine familiale en parc aquatique privé ou en bassin de nage à contre-courant. Un bijou qui, à coup sûr, me donnerait envie de troquer mon transat contre un entraînement aquatique, mais version ludique ! Plus besoin de se motiver pour le sport : les vagues s’en chargent. Je suis resté fasciné par cette innovation, et je pense que ce sera le « carton de l’année », enfin pour celles et ceux qui possèdent évidemment une piscine ! Intéressés ? Je vous embarque à sa découverte, et vous allez adorer !

Une piscine transformée en terrain de jeu aquatique

Le principe du Swim Jet P Series est simple, mais redoutablement efficace : un moteur inox IP68 antirouille génère un puissant courant qui transforme l’eau calme en rivière de fitness. La zone de vagues serait deux fois plus large que celle des systèmes classiques, avec cinq modes différents allant de la douce ondulation pour débutant jusqu’au courant intense pour nageur confirmé. Autrement dit, toute la famille peut trouver son bonheur, du gamin qui barbote au sportif qui prépare son triathlon. Et, grâce à un écran tactile, la télécommande ou à l’application mobile, on règle la puissance des vagues comme on zappe les chaînes de télé.

Du fitness aquatique à l’amusement familial

Côté performance, le Swim Jet P Series ne fait pas semblant. Selon ce que j’ai pu retenir lors de ma visite, il peut générer un flux allant jusqu’à 4 m/s et propulser environ 4 100 gallons par minute (15 500 litres environ). De quoi proposer un véritable entraînement de nage, mais également un bon défouloir après une journée de travail. Je pense d’ailleurs que ce dispositif est pensé autant comme une salle de sport aquatique que comme un parc de loisirs pour toute la famille. Ajoutez à cela une installation simplifiée par perçage et une garantie de remplacement de trois ans : iGarden a pensé à tout pour séduire les nageurs comme les amateurs de baignade récréative.

Ce qu’il faut retenir du iGarden Swim Jet P Series

Expérience immersive : 5 modes de vagues, zone deux fois plus large.

Performance technique : jets jusqu’à 4 m/s, moteur inox IP68.

Simplicité d’usage : écran tactile, Wi-Fi et Bluetooth.

Installation : fixation rapide sur le bord de la piscine .

. Polyvalence : du loisir familial à l’entraînement sportif.

Fiabilité : garantie trois ans, esthétique moderne et durable.

Pourrait-on transformer sa piscine en parc aquatique privé ?

La réponse est oui. À l’IFA, le Swim Jet P Series a fait forte impression : il ne s’agit pas d’un gadget, mais bien d’une solution innovante pour redonner vie à une piscine classique. Que l’on cherche à améliorer sa condition physique, à s’amuser en famille ou même à s’entraîner comme les nageurs artistiques de l’USA Artistic Swimming (Aquamagazine), cette machine ouvre un nouveau chapitre pour l’univers de la piscine ! Et, c’est absolument fantastique. Si je dois continuer d’être tout à fait honnête, je pense que le Swim Jet P Series est LE futur du loisir domestique. Je n’ai aucune idée du prix lorsque cette innovation sera commercialisée (6 799 $ soit environ 5 800€ annoncé sur le site officiel), mais je l’imagine très bien dans ma propre piscine ! Alors ? Seriez-vous prêts à transformer votre piscine en vague géante à domicile ? Et vous, que pensez-vous de cette innovation ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !