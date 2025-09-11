IFA 2025 : Yarbo dévoile un robot tondeuse qui tond, déneige et broie les feuilles mortes

En visite à l'IFA de Berlin j'ai découvert ce robot tondeuse atypique de la marque Yarbo destiné aux grands espaces.

Alexandre Bonazzi 11 septembre 2025
2 minutes de lecture
Le robot tondeuse Yarbo en présentation à l'IFA de Berlin.
Nous avons découvert ce robot tondeuse à l'IFA de Berlin et il nous a impressionné. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Chaque année à l’IFA de Berlin, je découvre des gadgets parfois loufoques, parfois géniaux. Cette fois-ci, je suis tombé sur un véritable monstre : le Yarbo Lawn Mover Pro, une tondeuse robot pas comme les autres. Imaginez un engin capable de tondre votre pelouse, souffler vos feuilles mortes, et même dégager la neige en plein hiver. Oui, vous avez bien lu, on est loin du petit robot timide qui fait trois tours d’herbe et rentre épuisé à sa base. Là, on parle d’un colosse de jardinage qui, au premier coup d’œil, m’a fait penser à un croisement entre un tank miniature et un couteau suisse. Vous imaginez bien qu’elle n’est pas conçue pour les petits jardins, mais plutôt pour ceux d’un domaine de plusieurs hectares, voire d’un château ! Je vous embarque à sa découverte.

Une tondeuse robot qui n’aime pas la routine

La vraie force du Lawn Mover Pro, c’est sa modularité. Vous changez de module, et hop, il passe de tondeuse à souffleur de feuilles, voire à déneigeuse. Mon fils m’a dit : on dirait un Transformers cette tondeuse, mais version jardinage. Pour ceux qui, comme moi, voient leur cabane de jardin saturée d’outils (tondeuse, râteau, souffleuse, pelle à neige…), c’est un peu le rêve : un seul robot pour quatre saisons. Eh oui, les marques misent désormais sur la polyvalence pour séduire les amateurs de jardinage ou comme moi, les allergiques aux corvées de tonte !

Un robot tondeuse destiné aux grands espaces.
Ce robot multifonctions est destiné aux grands espaces. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Quand la pelouse devient son terrain de jeu

Sous son capot, le Lawn Mover Pro n’a rien d’un gadget fragile. Avec ses deux moteurs de 300 W (soit le double de la version classique), il déploie jusqu’à 2 500 W de puissance en pointe. Autrement dit, même votre herbe la plus humide ou votre prairie laissée en friche ne lui feront pas peur. Il peut tondre pendant deux heures d’affilée, couvrir jusqu’à 24 000 m² par jour, et revient se recharger tout seul en 90 minutes chrono. De quoi rendre jaloux les petits modèles de tondeuses robot qu’on vous vend pour des jardins de 300 m² à peine. À côté, mon pauvre robot tondeuse d’entrée de gamme fait grise mine.

Les points forts du Yarbo Lawn Mover Pro

  • Un robot 4-en-1 : tonte, soufflage, déneigement et plus encore.
  • Une puissance impressionnante : 2 × 300 W, 2 500 W en pointe.
  • Une autonomie solide : 120 minutes de tonte avant recharge.
  • Un vrai alpiniste : il grimpe des pentes jusqu’à 70 %.
  • Une navigation futée : GPS, RTK, vision stéréo, IA, capteurs partout.
  • Une gestion multi-zone illimitée : parfait pour les grands terrains.
  • Un prix costaud : environ 7 698 € pour la version Pro.
Le robot tondeuse intègre des fonctions de soufflage et de déneigement.
Un robot avec des fonctions de soufflage et de déneigement pour un maximum de polyvalence au jardin. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Pour qui est faite cette machine de guerre ?

Le Lawn Mover Pro n’est pas destiné aux petits jardins citadins, soyons clairs. Lui, il vise les grands espaces, les terrains compliqués, et même les usages semi-professionnels. On est plus proche d’un outil agricole que d’un gadget de jardinage. Mais, avouons-le : qui n’a jamais rêvé de voir un robot travailler sous la pluie, sur une pente de 35°, pendant que vous, vous sirotez un café à l’abri dans votre salon ? D’ailleurs, comme nous vous l’expliquions dans cet article de 2022, la tondeuse Lawn Mover Pro, était en campagne de financement sur Kickstarter. Un succès qui a permis de mener à bien la fabrication, puis la commercialisation sur le site officiel yarbo.com. Reste la grande question : seriez-vous prêt à mettre près de 7 698 € pour confier votre pelouse à un tel mastodonte ? Et vous, que pensez-vous de cette innovation ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Via
Yarbo.com
Alexandre Bonazzi

J'ai fait des études en droit et j'ai travaillé pendant 30 ans dans une société d'études et de conseil en marketing. Aujourd'hui, j'encadre la ligne éditoriale de NeozOne. Geek et Nerd depuis ma naissance, je suis passionné par les nouvelles technologies, la High-tech et la pop culture en général. J'ai fondé le site NeozOne en 1999 et depuis je partage avec vous mes astuces, mes tests et quelques fois mes humeurs, je modère également les commentaires de NeozOne. Je suis par ailleurs amateur de cinéma, série TV, les jeux de plateaux et les jeux de rôles.
