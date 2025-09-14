IFA 2025 : Zendure dévoile un vélo cargo solaire affichant une autonomie hors norme

Réputée pour ses solutions de stockage d’énergie et ses équipements solaires, Zendure est une entreprise qui a été fondée en 2017. Elle fait partie des marques ayant été présentes au salon IFA 2025. Pour rappel, ce célèbre évènement annuel dédié à la tech s’est déroulé à Berlin, en Allemagne, du 5 au 9 septembre 2025. Pour l’occasion, Zendure a levé le voile sur un prototype de vélo cargo révolutionnaire. L’un des principaux atouts de celui-ci réside dans sa batterie amovible dont la capacité s’élève à près de 2 kWh. Cette configuration permettrait d’atteindre jusqu’à 400 km d’autonomie en mode Eco, et environ 200 km en mode Sport. Des chiffres impressionnants, bien au-delà des standards actuels du marché, où les vélos cargo plafonnent souvent à 100 ou 150 km.

Un vélo cargo solaire

L’autre prouesse du tricycle réside dans sa vitesse de charge. En seulement une heure, il serait possible de rouler en mode électrique sur environ 100 km. Une performance remarquable quand on sait que les modèles concurrents nécessitent généralement plusieurs heures pour une recharge complète. Deux modes de recharge sont proposés. Le premier consiste à brancher le vélo cargo sur une prise électrique classique. Le second exploite l’énergie solaire grâce à un toit photovoltaïque intégré. En plein soleil, une recharge de vingt minutes suffirait pour regagner une centaine de kilomètres d’autonomie. Par ailleurs, le véhicule se démarque par la polyvalence de sa batterie. Celle-ci peut effectivement servir de source d’alimentation pour divers appareils électriques.

Une sécurité renforcée

Côté motorisation, Zendure a opté pour un moteur central Bafang. À cela s’ajoute le fait que le vélo est équipé d’un système NFC pour un accès sans clé, d’un module GPS 4G pour le suivi en temps réel, et d’un dispositif antivol connecté à une application dédiée. En cas de mouvement suspect, une alarme sonore se déclenche automatiquement, alertant le propriétaire via son smartphone. Autant dire qu’en plus des performances et du côté pratique de l’engin, l’entreprise a aussi mis l’accent sur la sécurité.

Une vision tournée vers l’avenir

En dévoilant ce vélo cargo solaire innovant lors de l’IFA 2025, Zendure affirme son intérêt pour le marché en pleine expansion des solutions de mobilité douce et respectueuses de l’environnement. Étant donné que la batterie qui alimente le véhicule peut également servir de source d’alimentation à la maison ou dans le cadre d’un camping, la frontière entre mobilité et habitat s’efface.

Bien qu’il ne soit pas encore destiné à la commercialisation, le tricycle représente une avancée technologique majeure et une ambition visionnaire. Grâce à sa conception innovante, il promet de redéfinir en profondeur les standards de la mobilité urbaine. Plus d’informations sur les produits Zendure. Que pensez-vous de ce vélo cargo révolutionnaire ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .