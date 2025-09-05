IFA 2025 : Mova dévoile le premier robot aspirateur au monde qui monte les escaliers !

Il y a des moments où la technologie me fait vraiment lever un sourcil. Le MOVA Zeus 60, je n’en avais jamais entendu parler avant de me rendre à l’IFA de Berlin, et je dois dire qu’en le voyant en action, j’ai lâché un petit « wahou ! ». Un aspirateur robot qui monte les escaliers tout seul. C’est un peu comme si mon chien décidait de m’aider à faire le ménage : improbable, mais sacrément séduisant. Présenté comme le premier module escalier au monde pour aspirateurs robots, capable de franchir des marches jusqu’à 25 cm, il promet de mettre fin aux allers-retours fastidieux entre les étages. Attention, il ne lave pas les marches, mais il les monte ! Découverte.

Un robot qui repousse les limites du nettoyage domestique

La force du MOVA Zeus 60 réside dans sa capacité à gravir des marches individuelles grâce à une combinaison ingénieuse : perception 3D, direction multi-angle et une structure de soutien dédiée. Concrètement, il n’aspire pas vos escaliers. En revanche, il les grimpe pour rejoindre un autre étage et reprendre son travail là où il l’avait laissé. Comme l’explique Vacuum Wars, cette innovation de la marque MOVA répond à l’une des grandes frustrations des utilisateurs de robots aspirateurs : devoir les porter à la main d’un niveau à l’autre. Autant dire que pour les maisons à plusieurs étages, ce petit prodige ouvre des perspectives intéressantes.

Modularité et compatibilité future

Autre détail séduisant : sa conception modulaire et adaptable. Le Zeus 60 n’est pas un simple robot, mais un module pensé pour s’intégrer aux modèles MOVA existants et à venir. L’idée est de bâtir une véritable plateforme évolutive de nettoyage multi-étages, où différents modules collaborent pour couvrir chaque recoin de la maison. Néanmoins, et même s’il existe et fonctionne, preuve à l’appui, la commercialisation n’est peut-être pas pour demain, l’ambition affichée est claire : rendre nos intérieurs de plus en plus autonomes dans leur entretien.

Ce qu’il faut retenir du MOVA Zeus 60

Voici ce que nous avons retenu lors de la présentation à l’IFA de Berlin. Cependant, certaines données peuvent être imprécises, car il n’existe actuellement aucun lien officiel pour le Zeus 60.

Capable de franchir des marches jusqu’à 25 cm (un record pour un robot aspirateur).

(un record pour un robot aspirateur). Utilise une perception 3D et une direction multi-angle pour se déplacer en toute sécurité.

Ne nettoie pas les escaliers en les montant, son rôle est avant tout la mobilité entre étages.

Conçu comme un module évolutif, compatible avec la gamme MOVA actuelle et future.

actuelle et future. Présenté à l’IFA 2025, mais disponibilité encore incertaine.

Un produit prometteur, mais encore en teasing

Alors, le MOVA Zeus 60 est-il la révolution que l’on attend tous ? Sur le papier, oui. Dans la réalité, il faudra attendre sa mise sur le marché pour juger de son efficacité au quotidien. Pour l’instant, nous avons surtout eu droit à un teaser impressionnant, comme c’était déjà le cas dans cet article, dédié aux innovations MOVA. L’idée d’un robot qui ne se limite plus à un seul étage change clairement la donne.

Reste à savoir si MOVA transformera rapidement l’essai, ou si ce Zeus 60 restera longtemps une belle démonstration de salon. Plus d’informations sur MOVA sur leur site officiel. Et vous, seriez-vous prêt à investir dans un aspirateur robot capable de grimper vos escaliers, même si le prix du MOVA Zeus 60 n’a pas encore été révélé ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !