IKEA lance un kit intégrant un panneau solaire de balcon plug and play à moins de 450 €

Ikea est présente sur le marché du photovoltaïque depuis près de 6 ans. Pour répondre efficacement à la demande, elle a noué des partenariats avec des entreprises spécialisées de renom comme Svea Solar et Ecoflow. Pour enrichir son catalogue, le géant suédois a lancé un kit solaire photovoltaïque de balcon qui promet d’être facile à déployer. Le produit existe en plusieurs versions et est accessible en ligne via son site web officiel. Il est clair qu’avec cette solution, la marque cible principalement les clients qui n’ont pas la possibilité de bénéficier d’un système photovoltaïque sur toiture. L’offre la plus accessible, baptisée STREAM S Complete Package, démarre à partir de 449 € TTC.

Un stockage de 1920 Wh

Le kit STREAM S Complete Package se compose de deux panneaux solaires pré-câblés de 450 watts. Il comprend aussi un micro-onduleur de 800 watts ainsi qu’un kit de montage. Le STREAM Complete Package M ajoute un système de stockage, plus précisément une batterie Stream Pro d’une capacité de 1,92 kWh. Il existe une option qui permet d’obtenir deux panneaux de 520 watts chacun au lieu des modèles de 450 watts. Pour cette version, le prix commence à 1229 € TTC. Ikea donne aussi aux acheteurs la possibilité d’opter pour une batterie STREAM Ultra de 1,92 kWh moyennant la somme supplémentaire de 60 €.

Des panneaux solaires de 250 à 520 watts

Comme si les offres mentionnées ci-dessus ne suffisaient pas, Ikea propose aux acheteurs un modèle baptisé STREAM Complete Set L. Celui-ci se compose de quatre modules photovoltaïques ayant une puissance entre 250 et 520 watts. De plus, cette version est assortie d’un support de montage et d’une batterie STREAM Ultra Battery de 1,92 kWh. Concernant les prix, le kit avec quatre panneaux de 520 watts et les structures de montage complètes est facturé 1945 € TTC. La variante la plus puissante porte l’appellation de STREAM Complete Package XL.

Des batteries Ecoflow en option

Outre le fait qu’il comporte quatre modules solaires photovoltaïques ainsi qu’une batterie STREAM Ultra Battery, le kit STREAM Complete Package XL met à la disposition de l’utilisateur une batterie STREAM AC Pro. Ce modèle coûte à partir de 2230 € TTC. Moyennant la somme de 2761 €, l’acheteur bénéficie de quatre modules de 520 watts et d’un support réglable.

À noter que pour cette formule, il est possible d’opter pour des batteries Ecoflow qui coûtent entre 799 et 1049 € TTC. Fait intéressant, les détenteurs de la carte Ikea Family bénéficient d’une remise de 15 % sur toutes les offres. Plus d’infos : ikea.com. Ces formules de systèmes photovoltaïques vous intéressent-elles ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .