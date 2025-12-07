Il chauffe son atelier avec un mur-trombe, un système de chauffage solaire et passif

De plus en plus de foyers s’intéressent au mur Trombe ou Trombe-Michel, un système de chauffage ingénieux inventé en 1962 par le chimiste Félix Trombe et l’architecte Jacques Michel. Au cas où vous ne le savez pas, il est basé sur l’utilisation du rayonnement solaire, de l’effet de serre et de la convection naturelle pour chauffer un bâtiment. Nous avons expliqué son fonctionnement dans ces articles. Récemment, nous avons parlé du mur Trombe mis par en place par l’ancien professeur Guy Isabel dans son logement. Dans cet article, nous allons vous présenter celui d’un Américain, Ryan, qui a décidé d’appliquer ce système dans son atelier. Le principe reste le même : un mur de couleur sombre recouvert d’une paroi vitrée.

Un mur sombre en panneaux de ciment

Ryan a construit un faux mur de style traditionnel en panneaux de ciment, qu’il a ensuite entièrement isolé à la mousse expansive et peint en noir mat (face extérieure). Selon lui, cela permet d’absorber un maximum de rayonnements. À l’intérieur de l’atelier, il a installé une aération au niveau de la partie inférieure. « L’air froid provenant du sol passe par cette aération, puis il entre dans cet espace d’air où il est chauffé par le soleil qui frappe les panneaux de ciment », explique-t-il dans une vidéo. Il ajoute qu’il est ensuite aspiré par le haut, par un amplificateur de ventilation AC Infinity qui intègre un thermostat et un ventilateur à vitesse variable. Selon lui, un petit capteur permet de détecter la température et de déclencher le ventilateur qui aspire l’air chaud dans la pièce. Ryan indique qu’il a utilisé des ventilateurs de 18 W, très efficaces et peu gourmands en énergie.

Une paroi vitrée en panneaux de serre

Pour la paroi vitrée, l’Américain a opté pour des panneaux de serre. Il explique qu’il a installé un double panneau conçu pour la construction de serres qui, selon lui, laisse passer un maximum de lumière, tout en étant un excellent isolant thermique. « Les panneaux de serre sont compartimentés individuellement et les colonnes verticales sont espacées de 2,40 m, ce qui crée un espace d’air entre elles », précise Ryan. Il indique également que ces panneaux ont un système de fixation légèrement différent et qu’il a dû utiliser des rondelles en caoutchouc pour panneaux en acier normaux. Pour la structure, il a opté pour une structure classique de type poteaux-poutres. Il a utilisé des poutres verticales carrées et des longerons horizontaux à l’avant.

Combien ça coûte ?

Selon Ryan, il a dépensé environ 1 720 € pour ce mur Trombe. Les plaques lui auraient coûté à peu près 17 € par pièce, soit dans les 170 € au total, car il en avait utilisé 10. Pour les panneaux de serre, il indique avoir dépensé un peu plus de 850 € et pour les panneaux de ciment Durock, environ 430 €. Les ventilateurs, quant à eux, lui ont coûté 55 € par pièce, soit dans les 275 €. Pour lui, ce projet en vaut le coût, grâce aux économies réalisées sur les coûts de chauffage.

Il souligne toutefois que pour une efficacité optimale, une exposition plein sud est fortement recommandée puisque ce système fonctionne grâce au soleil. Ryan prévoit de construire un autre atelier et tester encore une fois le mur-trombe pour voir comment il fonctionne, et si l’effort et le coût valent la peine. Plus de détails sur youtube.com. Connaissiez-vous ce type de chauffage écologique ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .