Il existe de nombreuses solutions pour rafraîchir votre intérieur sans climatisation

La canicule est présente en France depuis plusieurs jours et notamment dans le sud-est. Le jeudi 1ᵉʳ août, la température aux Arcs (Var) était de 41,2 °C, selon Météo France. Avec ces températures, il est quasiment évident que les climatisations tournent à plein régime, même si les utilisateurs savent qu’elles sont consommatrices d’énergie. Nathalie vous expliquait, dans cet article, comme transformer votre ventilateur en climatiseur, pour réaliser des économies. Mais, il existe des méthodes plus techniques pour rafraîchir vos intérieurs sans climatisation. Lesquels ? Voici un petit florilège des plus efficaces. C’est parti.

L’architecture évolue

Pendant des années, on a construit des tours en béton, rapides à construire, et permettant de loger de nombreuses personnes. Aujourd’hui, ces tours sont vouées, pour la plupart, à la destruction, devenues des passoires thermiques, elles sont remplacées par des bâtiments bioclimatiques. Mais, certains architectes s’inspirent aussi de méthodes anciennes, comme les tours à vents d’Iran, une méthode de climatisation passive utilisée depuis des siècles. Dans ces tours verticales, surmontant les habitations, lorsque l’air extérieur chaud pénètre dans la tour, il est refroidi par les conduits souterrains qui se trouvent à une température plus fraîche.

Les matériaux aussi, évoluent

Les architectes ont un plus grand choix quant aux matériaux proposés, car les scientifiques et les chercheurs innovent aussi de ce côté-là. Ainsi, nous entendons souvent parler de MCP (Matériau à Changement de Phase), utilisés aussi dans certains accessoires du quotidien, comme les couettes rafraîchissantes. Ces matériaux, en changeant d’état, passant par exemple, d’un liquide à un gaz, absorbent la chaleur et l’expulsent par le biais d’un autre matériau. Lorsque ces MCP sont intégrés dans les murs, ou dans les plafonds, ils absorbent la chaleur et maintiennent une température acceptable à l’intérieur.

L’astuce simple à mettre en place : la peinture blanche

Ce n’est peut-être pas un hasard, si les bâtiments publics ou les hôpitaux sont tous peints en blanc… La peinture blanche est un rempart contre la chaleur. D’ailleurs, de nombreuses entreprises comme Joviras Pinturas, E-coating, cool roof ou encore Graphenstone, proposent des peintures thermiques, capables de renvoyer 90 % de la chaleur du soleil. La technique, appelée cool roofing, est de plus en plus utilisée pour repeindre les toits en blanc, formant un rempart contre la chaleur extérieure.

La végétalisation enfin reconnue comme climatiseur naturel

Comme je vous l’ai dit, dans les années 80, la priorité était à la bétonisation ! Les bâtiments, les parkings, les espaces en goudrons ont poussé comme des champignons, provoquant des îlots de chaleur, qui, à l’époque, n’inquiétaient pas réellement. Aujourd’hui, et alors que le réchauffement climatique fait son œuvre, on végétalise tout ce qu’il est possible de végétaliser ! Les places, les jardins publics, les toits des bâtiments, et même les murs, qui se végétalisent. Et, évidemment, la végétalisation des bâtiments joue un rôle crucial dans le rafraîchissement des villes ! D’autres systèmes végétaux appelés hydroponiques permettent aussi de cultiver des jardins verticaux, en ville, apportant fraîcheur, mais également une ressource alimentaire supplémentaire.

La climatisation adiabatique, un retour aux sources

Là encore, rien n’a réellement été inventé, car utiliser l’évaporation de l’eau pour refroidir l’air ambiant n’est pas nouveau. Néanmoins, grâce à certaines entreprises, comme Caeli Énergies, par exemple, la climatisation adiabatique refait surface. Contrairement aux climatiseurs traditionnels qui utilisent des gaz réfrigérants, le climatiseur développé par Caeli Énergie utilise la technologie de rafraîchissement adiabatique « à point de rosée ». Ce système repose sur le principe de l’évaporation de l’eau qui absorbe la chaleur de l’air, le refroidissant ainsi. Connaissez-vous d’autres systèmes de climatisations qui utilisent des éléments ou des matériaux, plutôt que des énergies fossiles, pour rafraîchir l’air ambiant ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .