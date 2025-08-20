Il existe de nombreuses solutions pour rafraîchir votre intérieur sans climatisation

Face à la montée des températures, explorez des solutions de refroidissement qui respectent l’environnement et réduisent votre consommation d’énergie.

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 20 août 2025
0 3 minutes de lecture
Une femme qui a très chaud.
Comment conserver un peu de fraicheur chez soi sans climatisation ? Image d'illustration non contractuelle. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

La canicule est présente en France depuis plusieurs jours et notamment dans le sud-est. Le jeudi 1ᵉʳ août, la température aux Arcs (Var) était de 41,2 °C, selon Météo France. Avec ces températures, il est quasiment évident que les climatisations tournent à plein régime, même si les utilisateurs savent qu’elles sont consommatrices d’énergie. Nathalie vous expliquait, dans cet article, comme transformer votre ventilateur en climatiseur, pour réaliser des économies. Mais, il existe des méthodes plus techniques pour rafraîchir vos intérieurs sans climatisation. Lesquels ? Voici un petit florilège des plus efficaces. C’est parti.

L’architecture évolue

Pendant des années, on a construit des tours en béton, rapides à construire, et permettant de loger de nombreuses personnes. Aujourd’hui, ces tours sont vouées, pour la plupart, à la destruction, devenues des passoires thermiques, elles sont remplacées par des bâtiments bioclimatiques. Mais, certains architectes s’inspirent aussi de méthodes anciennes, comme les tours à vents d’Iran, une méthode de climatisation passive utilisée depuis des siècles. Dans ces tours verticales, surmontant les habitations, lorsque l’air extérieur chaud pénètre dans la tour, il est refroidi par les conduits souterrains qui se trouvent à une température plus fraîche.

Une tour à vent dans la ville historique de Yazd.
Une tour à vent dans la ville historique de Yazd. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Les matériaux aussi, évoluent

Les architectes ont un plus grand choix quant aux matériaux proposés, car les scientifiques et les chercheurs innovent aussi de ce côté-là. Ainsi, nous entendons souvent parler de MCP (Matériau à Changement de Phase), utilisés aussi dans certains accessoires du quotidien, comme les couettes rafraîchissantes. Ces matériaux, en changeant d’état, passant par exemple, d’un liquide à un gaz, absorbent la chaleur et l’expulsent par le biais d’un autre matériau. Lorsque ces MCP sont intégrés dans les murs, ou dans les plafonds, ils absorbent la chaleur et maintiennent une température acceptable à l’intérieur.

L’astuce simple à mettre en place : la peinture blanche

Ce n’est peut-être pas un hasard, si les bâtiments publics ou les hôpitaux sont tous peints en blanc… La peinture blanche est un rempart contre la chaleur. D’ailleurs, de nombreuses entreprises comme Joviras Pinturas, E-coating, cool roof ou encore Graphenstone, proposent des peintures thermiques, capables de renvoyer 90 % de la chaleur du soleil. La technique, appelée cool roofing, est de plus en plus utilisée pour repeindre les toits en blanc, formant un rempart contre la chaleur extérieure.

L'invention d'une peinture pour rafraichir les bâtiments.
L’invention d’une peinture pour rafraichir les bâtiments. Crédit photo : Cool Roof France (capture d’écran vidéo YouTube)

La végétalisation enfin reconnue comme climatiseur naturel

Comme je vous l’ai dit, dans les années 80, la priorité était à la bétonisation ! Les bâtiments, les parkings, les espaces en goudrons ont poussé comme des champignons, provoquant des îlots de chaleur, qui, à l’époque, n’inquiétaient pas réellement. Aujourd’hui, et alors que le réchauffement climatique fait son œuvre, on végétalise tout ce qu’il est possible de végétaliser ! Les places, les jardins publics, les toits des bâtiments, et même les murs, qui se végétalisent. Et, évidemment, la végétalisation des bâtiments joue un rôle crucial dans le rafraîchissement des villes ! D’autres systèmes végétaux appelés hydroponiques permettent aussi de cultiver des jardins verticaux, en ville, apportant fraîcheur, mais également une ressource alimentaire supplémentaire.

Des toits végétalisés.
La végétalisation des toits permet de conserver une température plus basse lors des périodes de fortes chaleurs. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

La climatisation adiabatique, un retour aux sources

Là encore, rien n’a réellement été inventé, car utiliser l’évaporation de l’eau pour refroidir l’air ambiant n’est pas nouveau. Néanmoins, grâce à certaines entreprises, comme Caeli Énergies, par exemple, la climatisation adiabatique refait surface. Contrairement aux climatiseurs traditionnels qui utilisent des gaz réfrigérants, le climatiseur développé par Caeli Énergie utilise la technologie de rafraîchissement adiabatique « à point de rosée ». Ce système repose sur le principe de l’évaporation de l’eau qui absorbe la chaleur de l’air, le refroidissant ainsi. Connaissez-vous d’autres systèmes de climatisations qui utilisent des éléments ou des matériaux, plutôt que des énergies fossiles, pour rafraîchir l’air ambiant ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Abonnement à la Newsletter.
Rejoignez nos 900 000 abonnés via notre Newsletter , Google Actualité et WhatsApp
Tags
Méline Kleczinski Envoyer un courriel 20 août 2025
0 3 minutes de lecture

Méline Kleczinski

Jeune rédactrice de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans différents médias que je suis avec intérêt. Particulièrement touchée par la protection des animaux, j'aime vous transmettre les avancées et les lois relatives au bien-être animal. Personnellement engagée comme présidente d'une association, je mets un point d'honneur à protéger les animaux de toute nature (hérisson, abeilles, insectes, chiens ou chats)... Je n'ai probablement pas l'expérience professionnelle de certains rédacteurs en matière de politique, de principes scientifiques. Mais, je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous racontant mes expériences et mes réflexions dans des domaines qui me touchent. Et, puisque la vie est une surprise chaque jour, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est la raison pour laquelle, à 23 ans, j'ai encore besoin d'apprendre des milliers de choses, et de me cultiver pour vous conter encore plus d'histoires passionnantes. Rejoignez-moi dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens... Ma passion pour les animaux en général a toujours été au cœur de mes préoccupations. Soucieuse de leur bien-être et de leur place dans notre monde, je m'efforce de sensibiliser mon audience à leur protection, à travers des articles informatifs et engagés. Qu'il s'agisse de sujets comme la conservation des espèces, les droits des animaux ou simplement des anecdotes touchantes, je trouve une grande satisfaction à partager mes connaissances et mes réflexions pour encourager une prise de conscience collective. En tant que jeune professionnelle, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je m'efforce de rester à l'affût des dernières découvertes scientifiques, des débats sociétaux émergents et des avancées technologiques, afin d'enrichir mon travail et d'offrir à mes lecteurs un contenu pertinent et stimulant. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens..
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page