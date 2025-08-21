Il fabrique un climatiseur avec des bouteilles en plastique qui fonctionne sans électricité

En France et dans les pays développés, pour climatiser une pièce, ou une maison, nous appuyons sur un bouton. D’ailleurs, 25 % des ménages français seraient désormais « climatisés », selon le site Actu-Environnement. Un chiffre qui, dans nos pays industrialisés, croît chaque année, comme les températures caniculaires enregistrées au fil des ans. Dans d’autres pays, moins développés, qualifiés de PMA (Pays les Moins Avancés), la climatisation est le privilège, de très riches notables. Néanmoins, dans ces pays, les habitants ont l’habitude de trouver des moyens peu coûteux pour répondre à leurs besoins, et souvent ce n’est même pas à but lucratif, mais juste pour améliorer la vie des concitoyens. Au Bangladesh, un homme veut apporter la climatisation au plus grand nombre grâce à des bouteilles en plastiques. Et, vous allez même savoir comment fabriquer un climatiseur avec des bouteilles en plastique. Découverte.

Un climatiseur sans électricité

Au Bangladesh, l’un des pays les plus pauvres du monde, 70 % des habitants vivent dans des cabanes en tôle. L’inventeur de ce drôle de climatiseur explique dans une interview donnée sur observers.france24.com, que « la plupart des Bangladais vivent dans des cabanes en tôle : en été, à l’intérieur, c’est comme un sauna dans le Sahara ». L’homme en question s’appelle Jaiyyanul Huq, il est directeur artistique pour le Grey Group, une agence de publicité à l’origine du projet. Les constructions en tôle sont l’un des seuls moyens de s’abriter pour les habitants, victimes à longueur d’année de terribles inondations. À cause de ces pluies diluviennes, les constructions en terre sont impossibles, emportée à chaque fois par les eaux. La maison en tôle se reconstruit au gré des aléas climatiques. Il n’empêche que dans ses petites cabanes, la chaleur, en été, y est tout simplement suffocante, intenable. Et, vous imaginez bien que ces personnes ne disposent pas d’électricité. Le directeur artistique, mais surtout l’un des responsables, Ashis Paul, ont donc imaginé une solution pour aider ces gens.

La Genèse de l’invention du climatiseur en bouteilles de plastique

Ashis Paul est papa d’une jeune fille, scolarisée. Un jour, il entend une conversation avec son professeur de physique, qui lui explique que l’air se refroidissait lorsqu’il circulait très vite. Passionné de sciences, il réalise des tests et des expériences, et imagine l’Eco-Cooler, dont nous vous parlions dans cet article, un climatiseur qui pourrait aider ceux qui souffrent de ces chaleurs intenses qu’offre le climat du Bangladesh. Et, parce que l’homme n’a pas vocation à vendre son concept, il explique comment le fabriquer ! Aujourd’hui, plus de 25 000 foyers, dans le pays, en sont équipées, et peuvent atténuer les inconvénients des canicules. Voici la recette de sa fabrication.

Comment fabriquer un Eco-Cooler ?

Tout d’abord, commencez par couper en deux des bouteilles en plastique. Une fois coupées, placez les moitiés de bouteilles sur une planche en bois dans des trous adaptés, que vous aurez percés au préalable. Assurez-vous que les bouteilles soient bien fixées et stables dans leurs emplacements. Ensuite, installez la planche dans l’encadrement d’une fenêtre, en veillant à ce que les goulots des bouteilles soient orientés vers l’intérieur de la maison. Cette disposition est obligatoire pour le bon fonctionnement du dispositif. Lorsque l’air entre dans les bouteilles par la partie large, il se comprime en passant par le goulot.

Ce changement de pression entraîne une diminution de la température de l’air, ce qui permet de rafraîchir l’intérieur de la maison. Selon l’inventeur, l’Eco-Cooler ferait chuter la température de 5 °C, à l’intérieur. Et, l’agence de communication qui les fabrique précise, comme une évidence : nous distribuons les unités d’Eco-Cooler gratuitement. Plus d’informations sur grey.com. Je salue cette initiative solidaire, mais vous, qu’en pensez-vous ? Allez-vous tenter de fabriquer votre petit climatiseur autonome ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .