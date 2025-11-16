Il fabrique et alimente sa maison avec une batterie composée de 500 cigarettes électroniques jetables

Le saviez-vous ? Une étude de 2023 a révélé que les batteries lithium-ion utilisées dans la plupart des cigarettes électroniques à usage unique peuvent être rechargées jusqu’à 700 fois. Alors, au lieu de les jeter, pourquoi ne pas les réutiliser ? C’est la question à laquelle le YouTubeur, Chris Doel, s’est penché. Il a lancé un projet de bricolage un peu particulier : recycler 500 e-cigarettes usagées pour construire une batterie capable d’alimenter toute sa maison. A-t-il réussi le défi ? Peut-on vraiment utiliser des vapoteuses pour alimenter un logement ? La réponse est oui, mais avec des millions de cigarettes électroniques jetables…

Démonter des centaines de cigarettes électroniques pour retirer les cellules au lithium

Pour fabriquer sa batterie domestique, Chris Doel a commencé par collecter les e-cigarettes usagées dont il avait besoin. Il les aurait ramassées dans les rues, lors de festivals et auprès de certains magasins de cigarettes électroniques. Ensuite, il a extrait les batteries au lithium. « Pour les extraire, il suffit d’arracher le fond, de retirer tout l’intérieur et de couper ou de dessouder les fils de la cellule », indique le YouTubeur. Une tâche simple, mais extrêmement chronophage. Une fois toutes les cellules retirées, il a trié celles qui sont encore utilisables. Selon lui, si une pile au lithium se décharge en dessous de 3 V, elle devient inutilisable. Pour faciliter le triage, il aurait utilisé une pompe provenant d’une machine CPAP qui a la même pression d’air qu’un poumon humain.

Tester avant de regrouper les cellules

Après avoir retiré et trié les batteries non endommagées, Chris Doel les a testées afin de connaître leur capacité réelle. Une étape importante, selon lui, dans la mesure où elles doivent être chargées au même niveau de tension, puisque plusieurs d’entre elles vont être connectées en parallèle. Pour cela, le YouTubeur a acheté 3 testeurs de batterie (conçus pour les accus 18650), qui vont également les charger automatiquement au même niveau de tension. En outre, il a fabriqué des ressorts conducteurs (de petits cubes en TPU flexible enveloppés de ruban de cuivre) en utilisant une imprimante 3D, afin de les ajuster facilement et assurer une connexion solide. « Avec les 3 testeurs, nous pouvons insérer, charger et tester en masse 24 cellules. Il faut environ 2 heures pour que chaque lot de cellules soit équilibré, chargé et testé », explique-t-il.

Combiner les cellules et construire la batterie domestique

L’étape suivante consiste à regrouper les cellules pour obtenir une tension totale de 50 V. Pour ce faire, Chris Doel a fabriqué des modules imprimés en 3D pour contenir les batteries. L’objectif ? Créer 14 rangées parallèles, composées de 36 cellules chacune. Le YouTubeur a branché ces 14 rangées en série, en utilisant des pinces à fil WGO. Et pour éviter un court-circuit à l’intérieur du bloc-batterie et déclencher des incendies, il indique avoir utilisé du ruban adhésif double-face, notamment pour isoler le dessus et le dessous des cellules. Ensuite, il a patiemment soudé chaque cellule pour former un imposant banc de batteries. « On a inséré des supports imprimés en 3D dans chaque module, ce qui permet de les fixer sur des profilés en aluminium », ajoute-t-il.

Une fois tout en place, il a testé la batterie domestique dans son atelier, puis dans sa maison. Chris Doel a réussi à relever son défi, car il pouvait allumer les lumières, faire fonctionner un micro-ondes, faire bouillir de l’eau et même monter la vidéo YouTube de son projet. Un seul hic : la batterie n’a pas pu alimenter ses appareils électroménagers. Le YouTubeur souligne que pour cela, il faut une tension d’environ 240 V CA. Pour information, il a équipé le dispositif d’un système de gestion de batterie (BMS), qu’il considère comme un élément essentiel. Retrouvez tous les détails de son projet sur sa chaîne YouTube. Que pensez-vous de cette batterie fabriquée à partir de déchets de cigarettes électroniques ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .