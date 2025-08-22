Il (ré)invente la brosse à dents avec un ustensile double-face qui pourrait tout changer

Chaque année, nous passons plus de 1 400 minutes à frotter nos dents. Et si une simple innovation permettait d’économiser un tiers de ce temps sans perdre en efficacité ?

Méline Kleczinski 22 août 2025
0 2 minutes de lecture
L'invention d'une brosse à dents qui permet de gagner du temps lors du brossage. Image d'illustration non contractuelle. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne
L'invention d'une brosse à dents qui permet de gagner du temps lors du brossage. Image d'illustration non contractuelle. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Se brosser les dents, ce n’est pas seulement un rituel imposé par nos parents depuis l’enfance ! Je me souviens encore de la guerre avec ma mère : deux fois par jour minimum et avec un chronomètre s’il vous plaît ! C’est aussi un geste de santé publique rappelé par l’Assurance Maladie qui publie un guide du brossage des dents. Et, si on pouvait le faire plus rapidement, sans perdre en efficacité ? C’est l’idée d’Arthur Colpaert, designer industriel formé à l’École de Design de Nantes Atlantique, qui a inventé la Double-Sided Toothbrush. Ce concept, présenté au James Dyson Award, a tout pour séduire : une tête de brosse à double-face qui réduit le temps de brossage d’un tiers, sans électricité, pour un prix qui devrait rester compétitif. Bref, un objet du quotidien repensé avec ingéniosité et un petit coup de frais sur nos habitudes matinales parfois encore ensommeillées. Découverte.

Un concept simple, mais terriblement efficace

La brosse à dents double-face repose sur une idée que beaucoup auraient pu avoir devant leur miroir, mais qu’Arthur Colpaert a eu le courage de concrétiser. En moyenne, nous passons plus de 1 400 minutes par an à nous brosser les dents, selon la Cleveland Clinic. Un chiffre qui donne presque le vertige quand on le traduit en heures et qui a motivé le jeune designer à chercher une solution pratique. Son innovation ? Deux faces garnies de poils, avec des longueurs différentes, qui permettent de brosser en même temps la rangée supérieure et inférieure des dents. Résultat : un gain de temps de 30 % et une efficacité validée par des tests auprès de dentistes. Et, accessoirement, peut-être moins de retard le matin quand on enchaîne brossage, café et course au bus.

Une tête de brosse à dents double.
Une tête de brosse à dents qui permet d’économiser du temps sur le brossage. Crédit photo : Arthur ColpAert

Un design pensé pour toutes les bouches

Si l’idée paraît simple, sa réalisation a demandé plusieurs prototypes et une sacrée dose de patience. Arthur a commencé par bricoler deux têtes de brosse à dents d’enfant collées ensemble, avant de modéliser en 3D et de sculpter le manche en plastiline pour trouver la meilleure ergonomie. Le résultat est un manche précis et naturel, facile à manipuler, et une tête fine capable de s’adapter à toutes les morphologies buccales. En bonus, les poils nettoient aussi l’intérieur des joues, sans irriter les gencives. Eh oui, ce sont souvent les idées les plus simples qui changent réellement notre quotidien.

Les points forts de la brosse double-face

  • Gain de temps : un tiers de temps économisé à chaque brossage.
  • Écologique : aucun besoin d’électricité, contrairement aux brosses à dents électriques.
  • Ergonomique : manche étudié pour une prise en main naturelle et précise.
  • Hygiénique : poils de deux longueurs différentes pour atteindre molaires, prémolaires et canines en un seul geste.
  • Innovant : un concept inédit sur le marché, validé par des professionnels de santé.
  • De nombreux prototypes de brosse à dents.
    Avant de trouver le bon design, de nombreux prototypes ont été fabriqués. Crédit photo : Arthur ColpAert

Une innovation en quête d’industrialisation

Aujourd’hui, Arthur cherche à passer à l’étape suivante : réaliser un prototype final avec les bons matériaux, textures et finitions pour convaincre des partenaires industriels. Comme il l’explique, le plus grand défi sera de garder un prix compétitif tout en produisant en masse. Mais, l’attention que suscite déjà ce projet, avec une publication remarquée dans Designboom et sa participation au James Dyson Award, pourrait bien lui donner l’élan nécessaire.

Infographie : les atouts de la brosse à dents double face d’Arthur Colpaert, un gain de temps et d’efficacité au quotidien.
Infographie : les atouts de la brosse à dents double face d’Arthur Colpaert, un gain de temps et d’efficacité au quotidien. Crédit infographie : neozone.org

Et, au fond, qui n’a jamais rêvé de transformer une corvée quotidienne en geste plus rapide, plus malin et plus doux ? Alors, seriez-vous prêts à tester la brosse à dents double-face d’Arthur Colpaert et à gagner du temps devant le miroir chaque matin ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Via
Instagram.comBehance.net
Source
jamesdysonaward.org
Méline Kleczinski

