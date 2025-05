Il réinvente le seau d’eau pour résoudre son problème de conception et ses inconvénients

Ah, le bon vieux seau d’eau, aussi appelé chaudière en québécois… Cet objet du quotidien qu’on utilise sans trop y penser, même s’il est parfois indomptable ? Et, je ne parle pas des seaux rétractables, qui, s’ils nous font gagner de la place dans nos placards, peuvent se renverser plus souvent qu’on le souhaiterait ! Un certain Ming Sheng Shih est à l’origine d’une revisite du seau classique avec le WATHIELD Gen II, un seau design qui n’est pas encore commercialisé ! Ce seau est tellement simple et malin que vous allez vous demander comment on a fait sans pendant tout ce temps. Et, je dois reconnaître que j’adorerai le ranger dans mon placard. Découverte de cette drôle d’invention. Une révolution du seau ? Peut-être, je vous laisserai juger !

Le seau classique : un ami fidèle… mais pas sans défauts

Depuis des générations, le seau à eau a la même tête : un cône tronqué, pratique pour porter, mais une vraie galère à remplir sous un robinet moderne. Vous voyez le tableau ? On penche le seau, l’eau éclabousse, la moitié se retrouve par terre, et on termine avec un seau à moitié plein (ou à moitié vide, selon votre optimisme). Bref, un outil conçu pour les vieilles pompes à eau… pas pour nos éviers d’aujourd’hui. C’est là qu’un designer se penche sérieusement dessus et décide qu’il était temps de donner un coup de jeune à notre bon vieux seau.

WATHIELD Gen II : une petite révolution dans un monde d’eau

Le WATHIELD Gen II apporte deux idées simples, mais géniales. Tout d’abord, il dispose d’un bord asymétrique : une partie du bord est relevée, façon bec verseur. Résultat : on peut glisser le seau sous un robinet sans jouer les équilibristes, et remplir quasiment à ras bord sans se noyer dans les éclaboussures ! Dans un second temps, une petite rainure est prévue sous le seau, exactement du côté opposé au bec. Cette encoche astucieuse sert de prise naturelle pour faciliter le soulèvement et le versement, tout en gardant vos doigts loin du fond, et donc des microbes. En résumé :

Un bord surélevé pour remplir facilement sous un robinet.

Une prise ergonomique pour vider proprement.

Un design qui reste empilable pour le rangement.

pour le rangement. Pas besoin de mode d’emploi : instinctif dès le premier coup d’œil !

Tableau comparatif seau classique / WATHIELD Gen II

Pour vous aider à comprendre, voici un petit tableau qui explique la différence entre le seau classique et l’invention :

Caractéristiques Seau classique WATHIELD Gen II Remplissage facile Non Oui Moins d’éclaboussures Non Oui Prise en main pour verser Non Oui Empilable Oui Oui Look moderne Ben non 😊 Oui

Comment je rêverai d’utiliser ce nouveau seau au quotidien ?

Imaginez : arroser mon potager, nettoyer ma terrasse, remplir le seau pour laver les sols : tout ça sans me battre contre mon évier ou renverser de l’eau partout. Avec ce genre de seau, fini les séances de gym improvisées pour le remplir et le porter. Franchement, c’est le genre d’innovation discrète, mais brillante qu’on adore : elle ne révolutionne pas notre quotidien de manière flashy, mais elle le rend juste… beaucoup plus agréable

Et vous, seriez-vous prêts à troquer votre vieux seau contre un modèle WATHIELD Gen II pour vous faciliter la vie au quotidien ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .