Ils détournent un tapis de marche pour imprimer des objets en 3D sans limite de taille

Depuis leur première apparition dans les années 80, les imprimantes 3D sont de plus en plus sollicitées. Elles permettent de fabriquer des objets de toutes sortes avec une très grande précision. Comparée aux procédés de production traditionnels tels que l’usinage CNC, l’impression 3D présente beaucoup plus d’avantages. Cependant, cette technique a également ses limites. Par exemple, la plupart des imprimantes 3D existantes se servent d’un extrudeur pour éjecter le matériau liquide (ou semi-liquide) nécessaire à l’impression. Cette conception a l’inconvénient de ne pas permettre d’imprimer des pièces dont la taille est supérieure à celle du plateau de la machine. En conséquence, quand il s’agit de créer des objets plus grands, on est obligé de les diviser en morceaux avant de les assembler une fois les travaux d’impression terminés.

Une étonnante imprimante 3D

Pour s’affranchir de cette contrainte, deux bidouilleurs, Ivan Miranda et Jón Schone, qui sont connus pour être derrière la chaîne YouTube Proper Printing, ont eu la fabuleuse idée de transformer un tapis de course en une imprimante 3D. Celle-ci est capable d’imprimer théoriquement des pièces infiniment longues. Autrement dit, il s’agit d’un dispositif d’impression en trois dimensions qui convient aux projets de grande envergure. Le duo a posté sur YouTube des vidéos montrant les différentes étapes suivies pour parvenir à cet exploit.

Un tapis roulant sans fin

Appelée imprimante à bande, la machine d’impression 3D inventée par les vidéastes comporte ainsi un tapis roulant sans fin au lieu d’un plateau fixe. Le tapis en question est incliné à 45 degrés. L’extrudeur, à double courroie, est conçu pour se déplacer uniquement dans un plan fixe. Avec une telle conception, cette machine révolutionnaire serait en mesure d’imprimer des objets de grande taille sans découpage et sans assemblage. Pour concevoir les montants latéraux, Ivan Miranda et Jón Schone ont utilisé des supports imprimés en 3D. Pour chauffer le lit d’impression, ils ont mis en œuvre un fil de chauffage de plancher. On sait aussi que le système comporte des éléments en bois ainsi qu’un dissipateur thermique en aluminium.

Des composants de pointe

Par ailleurs, cette imprimante 3D pas comme les autres est gérée par une carte Duet 3D. Celle-ci assure notamment le bon fonctionnement des moteurs, du système de chauffage et des modules électroniques embarqués. En parlant de cela, sachez que les inventeurs y ont intégré un puissant moteur Nema 23. Pour tester leur invention, ils ont imprimé un objet d’un peu plus de 2 mètres de long. Cette opération aura tout de même nécessité un jour et demi d’impression continue.

Les travaux de développement se poursuivent afin d’améliorer les résultats. Fait intéressant, Ivan Miranda et Jón Schone envisagent d’utiliser leur machine pour imprimer un kayak en une seule fois. Plus d’informations sur la chaine Youtube Proper Printing. Que pensez-vous de ce projet loufoque, mais très ingénieux ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .