Ils s’inspirent du film Interstellar pour construire un robot capable de marcher et de rouler

Si vous avez déjà regardé « Interstellar » de Christopher Nolan, sorti en 2014, vous connaissez sûrement TARS. L’un des quatre anciens robots tactiques du Corps des Marines des États-Unis, présents dans le film. Ce robot biomimétique a marqué les esprits avec ses blocs modulaires qui lui permettent de marcher, de rouler et de se reconfigurer pour différentes tâches. Mais aussi par sa forme ressemblant à un distributeur automatique de billets en acier inoxydable, avec des jambes en forme de tiges métalliques. Une particularité qui a grandement suscité l’intérêt de deux ingénieurs en robotique, Aditya Sripada et Abhishek Warrier. Ces derniers ont décidé de créer une version fonctionnelle de cet étrange robot cubique qui, notons-le, était une marionnette grandeur nature fixée à un chariot motorisé amphibie. Découverte !

Un robot capable à la fois de marcher et de rouler

Baptisé TARS3D, le modèle construit par les ingénieurs est composé de quatre « piliers » télescopiques, articulés indépendamment. Des patins incurvés sont situés au-dessus et en dessous de chaque pilier pour former des « pieds », une configuration qui lui permet de rouler comme une double roue sans jante à huit rayons. Sripada explique que, comme TARS, il se transforme instantanément et rapidement en forme de X, lorsque les piliers 1 et 3 pivotent vers l’avant et les 2 et 4 vers l’arrière. Il ajoute que TARS3D peut marcher (avec une certaine instabilité), mais rouler est son point fort. « Cela est dû aux sept mouvements indépendants du robot – trois rotatifs et quatre prismatiques – qui utilisent l’apprentissage automatique et l’optimisation pour identifier des allures inaccessibles par des méthodes analytiques », souligne l’ingénieur en robotique.

Les différentes applications possibles

Aditya Sripada et Abhishek Sripada affirment qu’avec plusieurs améliorations, entre autres un réglage des contacts, des mécanismes de détection et de manipulation, TARS3D pourrait effectuer différentes missions. Par exemple, vérifier les stocks ou effectuer des inspections dans des entrepôts ou usines. « C’est un module de mobilité qui se déplace sur ses roues et franchit les obstacles lorsque le terrain est moins dégagé », indique Sripada. Ce dernier explique également qu’avec son mouvement discret et silencieux, leur robot pourrait éventuellement faciliter les contrôles de routine aux portes et aux points d’eau. Mais également des observations à distance de courte durée dans les cliniques ou les abris. Les deux ingénieurs restent convaincus que des applications pratiques sont possibles si TARS3D possède tous les équipements nécessaires. Notons qu’ils ont entamé ce projet en 2022 sans laboratoire, sans financement ni affiliation.

Des tests prévus sur différents types de terrains

Sripada et Warrier prévoient de tester à terme les capacités de déplacement du TARS3D sur différents types de terrains. Ils indiquent que pour le moment, ses capacités sont particulièrement limitées. « Il est toujours câblé et, avec ses 25 cm et ses 990 g de composants imprimés en 3D, il est suffisamment petit et léger pour tenir sur une table », précisent les ingénieurs en robotique. Cependant, selon eux, bien que la version actuelle du robot ne soit pas encore prête pour les « missions interstellaires », des recherches plus approfondies pourraient ouvrir la voie à une robotique multimodale prometteuse.

« La morphologie biotranscendante de TARS3D a permis l'émergence de multiples modes de locomotion inédits », conclut Sripada. Plus d'informations sur arxiv.org.