InPipe utilise l’énergie des conduites d’eau urbaines pour générer de l’électricité

InPipe Energy est une entreprise américaine basée à Portland, dans l’Oregon. Dans l’objectif de transformer les réseaux d’eau en sources d’énergie renouvelable, elle a développé une technologie baptisée In-PRV (Intelligent Pressure Recovery Valve). Celle-ci repose sur une approche révolutionnaire qui consiste à produire de l’électricité à partir de la pression excédentaire dans les conduites d’eau. En effet, les réseaux d’eau sous pression, qu’ils soient municipaux ou industriels, génèrent souvent un surplus de pression qui est habituellement dissipé par des vannes classiques. Ces vannes, basées sur des mécanismes de friction, gaspillent une quantité considérable d’énergie. Avec sa solution ingénieuse, la startup orégonaise veut ainsi changer la donne.

Une technologie prometteuse

L’Intelligent Pressure Recovery Valve consiste en un système intelligent conçu pour remplacer les vannes de régulation conventionnelles. Grâce à une turbine intégrée, un certain nombre de capteurs et un logiciel de contrôle, il régule la pression tout en transformant l’énergie, autrement gaspillée, en électricité. Le tout sans perturber le fonctionnement du réseau d’eau. Il est intéressant de noter que l’In-PRV a reçu le label Solar Impulse Efficient Solution grâce à ses performances environnementales de la solution et à la viabilité économique du concept. Le coût de l’énergie produite serait effectivement suffisamment bas pour en faire l’une des sources les plus abordables du marché.

Une fonction de suivi en temps réel

Le système promet d’être facile à déployer et s’adapte aux infrastructures existantes. Il s’adresse principalement aux autorités publiques et aux gestionnaires de réseaux d’eau, mais pourrait aussi intéresser les entreprises soucieuses de réduire leur empreinte carbone. Au-delà de la production d’énergie, l’In-PRV offre des fonctionnalités avancées de monitoring. Grâce aux capteurs embarqués, il est possible de suivre en temps réel la pression, le débit et les éventuelles fuites dans les conduites d’eau. Ces données sont cruciales pour améliorer la résilience des infrastructures hydrauliques et facilitent les travaux de maintenance.

Un projet pilote en Californie

Rappelons que l’année dernière, la société InPipe Energy a conclu un partenariat avec l’agence publique EBMUD (East Bay Municipal Utility District) pour le déploiement en Californie de sa microturbine hydroélectrique innovante appelée HydroXS. L’objectif est de produire de l’électricité à partir de la pression excédentaire dans une canalisation d’eau potable. Cette solution permet de générer jusqu’à 130 000 kWh d’électricité verte par an. Elle favorise la transition vers une distribution d’eau plus écologique en permettant d’éviter près de six tonnes d’émissions de CO₂ chaque année.

Grâce à un tableau de bord intelligent, les opérateurs peuvent suivre en temps réel les performances énergétiques et hydrauliques. Ce projet pilote s'inscrit dans la stratégie d'EBMUD pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2030.