Interview : Genny Zero, un fauteuil roulant gyroscopique futuriste et abordable

La semaine dernière, j’ai eu la chance de rencontrer Étienne Sama, cofondateur de Mooviatec, distributeur français du Genny Zero, un fauteuil roulant gyroscopique suisse, à mi-chemin entre la haute technologie et le design italien. Rien que ça. Accessible pour un tarif situé de 14 000 à 17 000 € HT, ce modèle futuriste n’est pas juste un véhicule : il veut devenir une extension naturelle du corps, comme le rappelle la présentation officielle sur le site officiel : Genny Zero. Cette innovation s’inscrit dans un contexte dans lequel la question de la mobilité motive de nombreuses études officielles. La DREES, par exemple, rappelle que plusieurs millions de personnes vivent avec un handicap moteur en France. Et, selon le ministère de l’Agriculture, près de 12 millions de personnes seraient concernées par une situation de handicap, dont 1 million d’utilisateurs de fauteuil assisté (chiffres officiels). Alors, comment ce fauteuil gyroscopique pourrait redéfinir la mobilité ? Plongeons dans l’interview d’Étienne Sama.

La technologie gyroscopique : entre innovation et liberté

Quand on lui demande de décrire l’invention de son entreprise, Étienne l’explique avec enthousiasme : « Le Genny Zero, ce n’est pas un fauteuil auquel on a ajouté un Segway. C’est une machine repensée pour une personne assise, totalement dédiée à la mobilité inclusive. » Concrètement, et c’est génial, l’appareil fonctionne comme un gyropode : on avance en se penchant légèrement en avant et on ralentit en inclinant le corps vers l’arrière. « Exactement comme la marche à pied », précise-t-il. Mooviatec ne construit pas encore les appareils, mais les distribue en France. L’objectif ? « Rendre accessible une technologie qui a changé la vie de mon associé Arnaud », raconte encore le cofondateur. De plus, le Genny Zero se distingue aussi par ses batteries amovibles, ses stabilisateurs électroniques et son logiciel maison, qui permet de régler l’inclinaison de base : un léger +3° pour avancer sans effort, ou un -3° pour descendre une pente sans se pencher en arrière. Une vraie révolution dans la conduite assise.

Un design suisse-italien et une conception pensée pour le confort

Fabriqué en Suisse, composé à 85 % de pièces italiennes, le Genny Zero revendique une identité élégante, presque luxueuse. Étienne insiste : « On n’est pas sur un fauteuil que l’on subit. C’est un objet qu’on adopte, presque qu’on personnalise. » En effet, le modèle propose un large choix de couleurs, un siège ergonomique en mousse mémoire, un dossier réglable, et bientôt une version tout terrain inspirée du Genny 2.0 X-Trail. De quoi imaginer des promenades sur des chemins sablonneux ou forestiers, loin des trottoirs irréguliers, la plupart du temps inaccessibles aux personnes en fauteuil roulant. Les innovations autour des fauteuils assistés sont nombreuses, mais je trouve réellement que celle-ci tire son épingle du jeu, en redonnant une mobilité naturelle aux personnes en situation de handicap.

Ce qu’il faut retenir du Genny Zero

Pour celles et ceux qui aiment aller droit au but, voici ce que le Genny Zero propose sans jargon et sans détour. C’est simple : sous son look futuriste, il cache une fiche technique digne d’un petit véhicule électrique.

Technologie gyroscopique intuitive (inclinaison du corps)

(inclinaison du corps) Deux moteurs brushless de 2 kW

Autonomie jusqu’à 30 km

Batteries interchangeables (pour de longues balades)

Vitesse max. 12,5 km/h

Pente jusqu’à 20 %

Stabilisateurs électroniques automatiques

Freinage régénératif

Éclairage LED complet

Charge maximale : 120 kg

Dit autrement : on n’est plus du tout dans l’assistance minimale, mais dans une vraie machine de mobilité pensée pour durer. Étienne me l’a dit en souriant : « Ce n’est pas un gadget… c’est un compagnon de route. » Je peux imaginer la liberté que pourrait ressentir un utilisateur, passant d’un fauteuil manuel difficilement maniable, au Genny Zero : la Liberté avec un grand L !

Interview : Mooviatec, une entreprise d’ingénieurs passionnés

L’histoire de Mooviatec est profondément humaine. Étienne raconte : « Arnaud a découvert le gyropode il y a dix ans… ça lui a littéralement changé la vie. » Son fils lui pique régulièrement son appareil, preuve que le Genny Zero n’est pas seulement un outil médical, mais un moyen de déplacement fun, « inclusif » comme le dit Étienne. Ce fauteuil n’a rien du dispositif médical classique. « On n’irait pas piquer le fauteuil roulant de son père, mais un gyropode, oui ! » s’amuse-t-il. L’entreprise propose aussi des essais personnalisés à Boulogne-Billancourt (92), où la plupart des visiteurs « repartent avec un modèle différent de celui qu’ils imaginaient ». Autrement dit : il faut essayer pour comprendre.

Ce que ça change au quotidien pour les utilisateurs

Ce qui m’a frappé en discutant avec Étienne, c’est à quel point le Genny Zero transforme les gestes simples de la vie quotidienne. Pour Arnaud, par exemple, « ce n’est pas juste un moyen de se déplacer… c’est retrouver une spontanéité », me confiait Étienne. On parle ici de monter sur un trottoir irrégulier sans effort, de parcourir plusieurs kilomètres sans douleur, ou même de suivre le rythme d’un enfant en balade sans être limité par un fauteuil classique. L’auto-équilibrage donne une sensation de fluidité étonnante : on ne « roule » plus, on glisse. Et, pour celles et ceux qui, comme moi, aiment savoir si un appareil change vraiment la vie, Étienne résume cela très simplement : « Avant, Arnaud s’adaptait à la machine. Aujourd’hui, c’est la machine qui s’adapte à lui. » Une nuance qui, au quotidien, représente une révolution.

À qui s’adresse le Genny Zero et pourquoi change-t-il la donne ?

Le Genny Zero s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent retrouver une mobilité fluide, dynamique, plus intuitive que celle d’un fauteuil traditionnel. Son système d’auto-équilibrage donne un vrai sentiment de liberté. Et, pour ceux qui, comme moi, aiment aussi réfléchir à la seconde vie des équipements médicaux, n’oublions pas que les anciens fauteuils peuvent être donnés à des associations : nous vous en parlions dans cet article consacré au don de matériel médical. Si vous passiez au Genny Zero, voilà une solution de recyclage utile !

Entre innovation, confort et sécurité, le Genny Zero représente une avancée majeure pour les 1 million d'utilisateurs de fauteuil roulant estimés par les études officielles. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site officiel : mooviatec.com. Alors, le Genny Zero pourrait-il transformer votre mobilité comme il a changé celle d'Arnaud ?