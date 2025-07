Ionly dévoile une batterie résidentielle de 5,43 kWh entièrement fabriqué à Valence

Lors du congrès Solar & Storage Live de Dubaï qui s’est déroulé au mois de juin, Ionly a présenté une nouvelle batterie résidentielle baptisée XYZ 5 kWh. Le fabricant valencien de systèmes de stockage s’est tourné vers une méthode d’assemblage axée sur la réparabilité et la réutilisabilité. Selon Alejandro Desco, PDG et cofondateur de l’entreprise espagnole, c’est la seule batterie du marché présentant ces caractéristiques. Hormis cette méthode d’assemblage innovante, en instance de brevet, Ionly a privilégié des composants produits en Europe. Entre autres, les dispositifs de sécurité, les jeux de barres, les connecteurs d’alimentation, le système de refroidissement, l’électronique de gestion du dispositif, etc. Environ 90 % des composants du XYZ 5 kWh sont produits dans le Vieux Continent et principalement en Espagne.

Les caractéristiques du système de stockage résidentiel

Cette batterie de stockage mesure 650 × 650 × 150 mm et pèse 38 kg, s’adaptant à tous les espaces. Par ailleurs, elle bénéficie de la technologie LiFePO4, d’un indice de protection IP 31 et est adaptée à divers systèmes d’onduleurs. Elle serait compatible avec les protocoles de communication de la plupart des plus grands fabricants d’onduleurs photovoltaïques, tels que Victron, SMA, Growatt, Ingeteam ou SAJ. Mais ce dispositif est aussi conçu pour fonctionner efficacement dans une plage de température de -20 °C à 60 °C et jusqu’à 3 000 m d’altitude. Il peut supporter environ 4 000 cycles de charge complets en conditions normales, soit une durée de vie de 8 ans (SoH 75 %). Sa capacité nominale est de 5,43 kWh/106 Ah et sa profondeur de décharge est de 90 %. Plusieurs modules (jusqu’à 16 unités) peuvent être connectés en parallèle pour augmenter sa capacité et sa puissance.

Une configuration modulaire, flexible et évolutive

Selon Ionly, cette nouvelle batterie résidentielle est destinée à ceux qui recherchent une solution de stockage d’énergie modulaire et élégant, conçu avec des matériaux de qualité. Elle est facile à installer et s’intègre à tous types de logements, y compris ceux à espace restreint. Le fabricant espagnol a opté pour une flexibilité de configuration, le dispositif pouvant être fixé au mur ou monté en rack, et une solution évolutive. Comme susmentionné, Ionly XYZ 5 kWh peut prendre en charge jusqu’à 16 modules en parallèle et évoluer jusqu’à 80 kWh, sans travaux ni rénovations. Un autre avantage réside dans sa capacité à fonctionner en cas de dysfonctionnement d’une cellule. « Le système est tolérant à la défaillance de n’importe quelle cellule, réduisant ainsi les déséquilibres internes […] Sa conception modulaire permet de redistribuer les cellules pour des applications moins exigeantes », explique Alejandro Desco.

Lancement prévu au mois de septembre

Le fabricant valencien prévoit de lancer ce nouveau système de stockage résidentiel en septembre et produire environ 500 batteries par mois, voire jusqu’à 18 000 systèmes par an. Il va effectuer prochainement une levée de fonds de 2 millions d’euros pour atteindre cet objectif et exhorte les investisseurs internationaux à investir dans ce projet. Entre autres, les entreprises du secteur photovoltaïque souhaitant investir dans les batteries européennes. Pour information, Ionly a collaboré avec Vestel Ingenieros, V2C et FTM (Fluid & Thermal Management) pour développer ce modèle. La société a également bénéficié du soutien de l’Instituto Tecnológico de la Energía, de l’Instituto Valenciano de Finanzas, ainsi que de l’UE via des fonds FEDER.

L'année prochaine, le lancement d'une version commerciale et industrielle d'une capacité de 43,2 kWh est aussi prévu par l'entreprise espagnole, qui prévoit d'aller encore plus loin avec plusieurs projets d'ici à 2028. Plus d'informations sur ionlybatteries.com.