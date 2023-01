Isolation : l’invention de la peinture anti-chaleur Enercool présentée à l’Assemblée nationale

L’année 2022 fut l’année la plus chaude enregistrée depuis que les relevés de température existent. Avec une moyenne de 14,5 °C de température, 2022 bat le record de l’année 2020 qui affichait 14.07 °C selon Météo France. Dans les villes, la canicule a parfois été insupportable avec des températures dépassant les 40 °C et cela ne devrait être que le départ des conséquences du réchauffement climatique dont nous parlons tant. Cela se revérifie avec ce début d’année 2023, une température de 16 °C relevée à Lyon, le 1ᵉʳ janvier à minuit ! Pour éviter de faire tourner les climatisations, très énergivores, l’entreprise Enercool propose une alternative : la peinture anti-chaleur qui vient de faire son entrée dans les débats de l’Assemblée nationale. Découverte.

Enercool c’est qui ?

Comme nous l’indique le communiqué de presse sur lequel nous avons travaillé pour écrire cet article, la start-up a été fondée à Nantes en 2020 par Maxime Claval, un ingénieur thermicien. Avant de se lancer dans l’entrepreneuriat, Maxime était responsable Partenariats et Innovation chez Qivivo, puis, responsable développement commercial chez Enercool. En alliant ses convictions écologiques et son expérience professionnelle passée, il se donne pour mission de réduire l’utilisation des climatisations grâce à des solutions low-tech. Lutter contre le réchauffement climatique grâce à une peinture anti-chaleur est l’objectif d’Enercool. Pour développer son invention, il s’est associé à François Rangé, ancien conducteur de travaux chez Tokheim et à Adeline Constant, spécialiste du marketing des startups. Depuis sa création, l’entreprise reverse 1 % de son chiffre d’affaires à des associations environnementales au titre du 1 % for the Planet.

La peinture anti-chaleur, qu’est-ce que c’est ?

En 2050, si nous ne diminuons pas nos émissions de gaz à effet de serre à l’international, les canicules seront deux fois plus nombreuses. C’est ce qu’explique un rapport du GIEC publié par l’agence Reuters. Aux États-Unis, il existe un procédé appelé « cool roofing », qui consiste à repeindre avec une peinture blanche réfléchissante, le toit des bâtiments publics et centres commerciaux. Cette peinture blanche va permettre de limiter l’absorption de la chaleur.

Importée en France par Enercool, cette technique permet une baisse de 40° C en toiture, soit 6° C de moins à l’intérieur et une économie de 40 % sur le fonctionnement de la climatisation. Depuis 2020, Enercool commercialise donc ces peintures blanches, mais également des peintures teintées, qui s’adressent aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers. Concrètement, la peinture anti-chaleur aide à réduire la consommation d’une climatisation qui passe de 15,5 TWh à 6,2 TWh par an. Si tous les bâtiments climatisés étaient revêtus de la peinture Enercool, nous économiserions l’équivalent de production d’un réacteur nucléaire chaque année.

De quoi se compose la peinture Enercool ?

Dans la composition de la peinture sont intégrés, des pigments réflectifs qui vont renvoyer les infrarouges, responsables de la chaleur envoyée à l’intérieur. Les peintures Enercool contiennent aussi des aérogels de silice, une technique déjà utilisée par la NASA. La peinture permet ainsi aux toitures de ne plus stocker la chaleur, mais de réfléchir la lumière. Évidemment, ces peintures sont respectueuses de l’environnement et ne contiennent pas de résine fluorée. Trois gammes sont proposées par la start-up :

Sunprotect, une peinture blanche qui réfléchit 83 % des rayons solaires et dispose d’une émissivité thermique de 91 % et un SRI de 106. Le SRI ou « Solar Reflectance Index » est un indice permettant de classer les revêtements (peintures, enduits…), en fonction de leur aptitude à ne pas s’échauffer sous le rayonnement solaire. (Source Themacs-engineering). Sunprotect se destine plus particulièrement aux toits plats (20 €/m² environ)

Les peintures colorées anti-chaleur, seconde gamme de la marque, se destinent aux toits en pente et à la rénovation. Six teintes sont disponibles : ardoise, zinc, tuile brune, tuile claire, tuile oxyde et tuile foncée afin de coller à la couleur originelle des toits. Cette peinture permet de rafraîchir de 3° C les bâtiments en conservant l’architecture.

Enercool à l’Assemblée nationale !

Le 8 décembre 2022, Julien Bayou, député écologiste de la cinquième circonscription de Paris, présentait à l’Assemblée nationale le cool roofing à ses homologues. Son idée étant de repeindre les toits de l’Assemblée nationale avec le cool roofing pour éviter de faire tourner la climatisation l’été prochain. Une idée soumise qui préviendrait des événements caniculaires à venir et d’accélérer la transition énergétique de la France. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Enercool.fr.