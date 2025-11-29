J’ai découvert en avant-première le graveur laser à froid F2 Ultra UV de xTool

Lorsque xTool m’a invité à Berlin pour découvrir en avant-première le F2 Ultra UV, leur nouveau graveur laser UV « à froid », j’ai immédiatement dit oui. Déjà parce que la tech et moi, c’est une longue histoire, mais aussi parce qu’un laser capable de graver du verre sans brûlure ni décoloration, c’est tout sauf banal. Le F2 Ultra UV sera disponible dès le 27 novembre 2025, à partir de 3 919 €, un tarif qui place clairement ce modèle dans la catégorie premium. Rassurez-vous, la technique UV employée n’est pas classée dangereuse, comme c’est le cas d’autres techniques mentionnées par le CNRS ! Ainsi, à Berlin, au cœur de l’événement européen MAKE IT HERE, j’ai découvert un xTool plus ambitieux que jamais. Je vous embarque à sa découverte, en direct de Berlin ! C’est parti.

Un laser « à froid » qui ouvre de nouvelles possibilités

Le F2 Ultra UV n’est pas qu’un graveur laser de plus dans un marché déjà bien fourni. Grâce à son traitement « à froid », il évite les déformations, brûlures ou traces de chauffe qui gâchent souvent les projets les plus minutieux. J’imagine très bien des verres gravés, ou des décorations minutieuses pour mes tables de fêtes ! Son autre force, c’est la précision : deux caméras 48 MP, un workflow 2D → 3D en un clic, et une gravure nette au micron près. J’ai vu des démonstrations sur du cristal qui semblaient presque irréelles. xTool vise clairement les créateurs avancés, les studios professionnels, et toutes les petites structures qui veulent internaliser une production propre et locale.

Make It Here : une initiative qui change la donne

Au-delà du produit, l’initiative Make It Here constitue le vrai tournant stratégique. L’idée est simple : permettre aux créateurs et petits ateliers européens de produire localement, rapidement et avec des outils professionnels. Cela rejoint mes propres convictions : créer près de chez soi, réduire les transports, valoriser les compétences locales. xTool investit en Europe, ouvre un bureau en Allemagne, développe un réseau de plus de 200 salles de démonstration, et s’engage même à reverser 1 % de son bénéfice annuel pour soutenir Fab Labs, des programmes jeunesse et des initiatives créatives locales.

Ce qu’il faut retenir du xTool F2 Ultra

UVGravure UV à froid sans brûlure ni décoloration

Précision au micron, workflow assisté par IA

Compatible verre, cristal, céramique, plastiques techniques

Pensé pour les créateurs, PME, ateliers et micro-production

Disponible le 27 novembre 2025 à partir de 3 919 €

Un outil pensé pour répondre aux exigences des créateurs européens

Le F2 Ultra UV répond à une véritable demande : produire mieux, plus proprement, plus localement et avec une qualité jusque-là réservée à de grosses machines industrielles. Avec son initiative Make It Here, xTool apporte non seulement un outil performant, mais aussi une vision moderne de la fabrication en Europe. En sortant de l’événement, je me suis dit qu’un jour, peut-être, j’installerai un petit atelier laser dans mon abri de jardin, mais pour le moment, je me contente d’admirer la technologie.

