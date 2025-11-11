J’ai testé tous les modèles de Thermomix et le TM7 est imbattable pour ces 2 recettes

Ah le Thermomix TM7 de Vorwerk, il en fait couler de l’encre depuis sa sortie ! En effet, depuis son lancement en juin 2025, le TM7 fait exploser les comparatifs entre utilisateurs. Il faut reconnaître que ce nouvel assistant culinaire affiché au prix de 1 599 € marque une nouvelle étape dans la gamme Vorwerk. Comme à son habitude, il a fait l’objet d’un lancement international relayé dans un communiqué officiel. En testant ce modèle et en échangeant avec Florence, ancienne conseillère Thermomix, il apparaît que le TM7 n’est pas seulement une mise à jour esthétique. Il excelle surtout sur deux préparations particulièrement sensibles : les blancs en neige en petite quantité et l’aïoli maison. Cette évolution s’inscrit dans une dynamique déjà analysée dans une étude sociotechnique sur les usages : le TM7 fait partie d’une communauté assez restreinte, qui échange des conseils sur l’appareil. J’ai pu interviewer Florence, ancienne conseillère de vente, qui confirme ces observations et éclaire les différences concrètes entre les différentes générations de Thermomix. Décryptage.

Blancs en neige : la révélation la plus marquante

Florence, qui a utilisé successivement les TM31, TM5, TM6 et testé le TM7, souligne immédiatement un point clé : le TM7 parvient à monter parfaitement deux blancs d’œufs. Le TM6, lui, nécessitait au moins six blancs pour obtenir une texture satisfaisante. Cette amélioration peut venir d’un meilleur contrôle de la vitesse, d’un bol optimisé ou d’une gestion plus fine des micro-quantités. Pour autant, certains utilisateurs ont également identifié plusieurs limites du TM7. Nous vous en parlions dans cet article. Malgré ces points de vigilance, pour les blancs en neige, Florence estime que le TM7 prend une réelle longueur d’avance. Selon Florence, le TM7 serait deux fois plus rapide que le TM6.

Aïoli et émulsions : une stabilité enfin au rendez-vous

Autre observation forte : l’aïoli. Florence explique que, sur son TM6, l’émulsion refusait régulièrement de monter, donnant une préparation trop liquide. Avec le TM7, l’aïoli devient stable, mousseux, parfaitement monté. Une différence notable, surtout pour une recette nécessitant précision et régularité. Ce constat rejoint également l’analyse du design du TM7 publiée récemment, montrant l’intérêt de sa nouvelle architecture pour accueillir un bol plus performant. Ainsi, la combinaison d’une meilleure ergonomie, d’un écran plus large et d’un contrôle précis des vitesses semble jouer un rôle essentiel dans la réussite des émulsions. Et, toujours selon Florence, elle estime réussir l’aïoli 100 % du temps au TM7, contre à peine 40 % avec son TM6.

Ce qu’il faut retenir des différences TM6 / TM7

Le TM7 monte deux blancs d’œufs, là où le TM6 en exigeait six

L’aïoli est plus stable, plus mousseux et plus fiable au TM7

Le TM7 dispose d’ un écran plus grand et plus tactile

Les petites quantités sont mieux gérées

Le contrôle des vitesses semble plus précis

Le TM7 garde quelques limites, mais pas sur ces préparations

Ergonomie améliorée et confort d’utilisation

Au-delà des performances culinaires, Florence met en avant une nette amélioration de l’ergonomie : un écran plus grand, une navigation plus fluide, une visibilité accrue lors des recettes guidées. Même si toutes les nouvelles fonctions n’ont pas été détaillées, cette optimisation rend l’usage plus agréable au quotidien. Dans une cuisine animée où deux chiens observent chaque geste, l’accès rapide aux réglages et une interface claire font une vraie différence.

Le TM7 ne transforme pas entièrement l’expérience, mais il améliore ce qui compte réellement pour un utilisateur régulier. Plus d’informations sur le site officiel Vorwerk. Alors, le TM7 mérite-t-il sa place dans votre cuisine pour réussir blancs en neige et aïoli du premier coup ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !