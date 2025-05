James Dyson Awards, une invention qui permet de recharger son téléphone « avec sa main »

Il s’agit d’une invention qui pourrait révolutionner la façon dont les appareils portables, tels que les smartphones et les montres connectées, sont rechargés. On doit cette solution à Adam Abu-Taqa de l’université d’État de l’Arizona, aux États-Unis. Il affirme l’avoir développé afin d’avoir une source d’énergie électrique à portée de main qui ne dépend pas du soleil, des combustibles fossiles et encore moins de l’électricité du réseau. En fait, ce système d’alimentation innovant exploite les forces passives avec lesquelles nous interagissons quotidiennement pour générer de l’électricité. Il s’agit notamment du mouvement, de la chaleur et de la friction. Pour convertir ces forces en énergie électrique, le dispositif est ainsi constitué de trois couches de matériaux différentes.

Un générateur portable trisource

La première couche est une couche piézoélectrique qui génère un courant électrique lorsqu’elle est tapotée ou pliée. La seconde est une couche thermoélectrique qui, comme son nom l’indique, produit de l’électricité en captant la chaleur du corps et de l’air. Concernant la dernière couche, elle est constituée d’un matériau triboélectrique qui génère de l’électricité par frottement ou contact. Autant dire que ce générateur électrique trisource développé par Adam Abu-Taqa fonctionne en s’appuyant sur plusieurs phénomènes, à savoir, la triboélectricité, la piézoélectricité et la thermoélectricité. Outre cette conception qui réunit trois sources d’électricité différentes dans une seule unité, ce qui rend ce dispositif énergétique unique, c’est son design ultra-mince et flexible.

Un accumulateur embarqué

En effet, le système, sélectionné pour le concours d’innovation James Dyson Award, se présente sous la forme d’une feuille faisant moins de 5 mm d’épaisseur. Lorsque l’utilisateur bouge ou se trouve dans un environnement dont la température est propice à la production d’énergie, de l’électricité est générée. Celle-ci est ensuite stockée dans une batterie embarquée pour stabiliser le flux de sortie. Du fait de sa compacité, ce générateur de nouvelle génération pourrait être intégré directement dans les appareils portables dont nous utilisons au quotidien. Bien sûr, en plus de cet atout, le principal intérêt du système réside dans le fait qu’il peut produire de l’électricité à tout moment dans la mesure où il ne dépend d’aucune source énergétique externe.

Bientôt un prototype ?

Autant dire qu’il s’agit d’une invention qui pourrait faire ses preuves dans les milieux où l’accès à l’électricité est difficile, voire impossible. Cependant, le projet est pour l’heure au stade conceptuel. L’inventeur prévoit ainsi de créer un prototype à l’aide de matériaux disponibles dans le commerce. Entre-temps, Adam Abu-Taqa affinera davantage la conception dans l’objectif de déboucher sur un appareil alliant praticité et fiabilité.

À noter que l’inventeur envisage de collaborer avec des entreprises déjà présentes sur le marché de l’énergie durable en vue de la commercialisation de la technologie. Plus d’informations sur la page du concours James Dyson Award. Pensez-vous comme moi que c’est un projet qui demande encore beaucoup de chemin pour faire ses preuves ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .