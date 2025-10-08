JDEnergy dévoile une batterie domestique pour « survivre à une apocalypse zombie »

Si vous ne le savez pas encore, JDEnergy est fabricant chinois de solutions de stockage d’énergie conçues pour les applications commerciales, industrielles et hors réseau. Lors du salon RE+ 2025 qui s’est tenu à Las Vegas, aux États-Unis, du 8 au 11 septembre dernier, l’entreprise a dévoilé deux produits phares baptisés respectivement eBlock 100C et eStation MV-6880. Ceux-ci promettent fiabilité, rapidité d’installation et résilience. L’eBlock 100C est une unité de stockage d’énergie compacte destinée aux centres commerciaux, usines, microgrids et parcs zéro carbone. Il comprend un onduleur solaire de 50 kWac ainsi qu’un convertisseur DC/DC permettant une charge directe des batteries via l’énergie solaire. Il intègre aussi quatre trackers de puissance maximale (MPPT) de 40A chacun.

Faciles à déployer

De plus, l’eBlock 100C est capable de gérer jusqu’à 100 kW de panneaux photovoltaïques. De son côté, l’eStation MV-6880 se distingue par son design modulaire et évolutif. Sa puissance est extensible, allant de 430 kVA à 6,88 MVA. Cette batterie de stockage solaire de grande taille est équipée d’un transformateur pour une connexion au réseau moyenne tension. Sa capacité de démarrage autonome (black-start) en fait une solution idéale pour les sites isolés, les tours de télécommunication et les réseaux insulaires. Comme les précédents produits de JDEnergy, ces nouvelles solutions promettent une grande facilité d’installation. Elles s’accompagnent notamment de socles en béton préfabriqués.

Conçus pour durer

L’un des principaux atouts des eBlock 100C et eStation MV-6880 réside également dans le fait qu’ils découlent d’une chaîne de fabrication contrôlée presque entièrement par JDEnergy. Ils disposent par exemple, d’un système de gestion de batterie (BMS) développé par l’entreprise elle-même. Celui-ci combine les fonctions de gestion énergétique (EMS) et de conversion de puissance (PCS) dans un seul boitier. En centralisant la fabrication et l’intégration, le fabricant chinois garantit une compatibilité parfaite entre les modules. Il est intéressant de noter que les deux produits répondent aux exigences des normes UL 9540, UL 1973, UL 1741 et UL/CSA 60730.

Un système de stockage d’énergie pas comme les autres

JDEnergy s’engage à mettre à la disposition de ses clients des solutions offrant un retour sur investissement optimisé, une sécurité accrue et une grande flexibilité en termes d’usage. L’idée de pouvoir « survivre à une apocalypse zombie » avec les eBlock 100C et eStation MV-6880 n’est pas qu’un clin d’œil marketing. Elle illustre la capacité de ces systèmes de stockage d’énergie à continuer à fournir de l’électricité même en cas de défaillance du réseau.

Autrement dit, ces nouvelles batteries de stockage solaire s’adressent principalement aux clients soucieux de leur sécurité énergétique. Plus d’infos : jdenergy.com. Que pensez-vous de ces solutions de stockage tout-en-un destinées au réseau moyenne tension ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .