Je teste le collier réfrigéré, le gadget anti-canicule que tous les Japonais s’arrachent

Lors de plusieurs reportages au Japon, fin juillet-début août, j’ai découvert un petit objet que tout le monde semblait porter autour du cou. Là-bas, la chaleur n’est pas qu’un mot : plus de 40 °C affichés au thermomètre, avec une humidité qui colle les vêtements à la peau. Résultat : les Japonais ont trouvé une arme imparable contre la canicule : le Neck Cooling Tube ou Portable Neck Ice Ring. J’ai craqué pour le modèle CICIBELLA (19,99 $ sur Amazon.com.) En France, on trouve des équivalents comme le HASAIKA Tube à partir de 10,99 €. Et, si l’idée peut sembler gadget, je peux vous dire que dans les rues brûlantes de Tokyo, c’est un vrai sauveur. Voici mon retour d’expérience !

Le phénomène japonais qui rafraîchit la nuque et les esprits

Au Japon, ce type de collier rafraîchissant est presque aussi courant que les parapluies en été. Dans les transports bondés ou en pleine rue, on voit ces anneaux givrés portés comme un bijou geek. Mon modèle CICIBELLA utilise un PCM d’origine végétale, une matière qui garde une température constante sans devenir inconfortablement glaciale. L’astuce ? Il se solidifie naturellement à 28 °C ou moins, et se recongèle en 5 à 10 minutes au congélateur ou 15 minutes dans de l’eau glacée. Résultat : pas besoin de courir après des glaçons, on le recharge quasiment partout, même à l’hôtel.

L’expérience sur le terrain

Je l’ai porté sous un soleil écrasant, voire insupportable : pas de condensation, pas de gouttes qui coulent dans le dos, juste une fraîcheur douce qui dure jusqu’à trois heures.

C’est léger, discret, et je pouvais même continuer à prendre des photos ou manger des sushis sans avoir les mains engourdies par un éventuel ventilateur portable. Les passants, eux, semblaient déjà convaincus depuis longtemps : j’ai compté une dizaine de personnes avec le même type de collier dans la file du métro. Clairement, on n’est pas sur un gadget qui reste au fond d’un tiroir.

Points forts et limites en un coup d’œil

Points forts Points à surveiller Rafraîchit efficacement pendant 2 à 3 h Nécessite un accès au froid pour être rechargé Léger et mains libres Pas aussi intense qu’un pack de glace classique Réutilisable et éco-friendly Taille unique, peut être trop serré ou trop lâche pour certains Pas de condensation Efficacité réduite par temps extrêmement humide

Pourquoi je le recommande même en France ?

On pourrait penser que c’est un produit réservé aux climats extrêmes, mais avec les épisodes de canicule qui se multiplient, il a clairement sa place chez nous. Que ce soit pour travailler dehors, voyager en train sans climatisation, ou même jardiner, ce collier rafraîchissant est pratique, propre et réutilisable. Allez, j’avoue, même en travaillant, je l’installe autour de mon cou.

J’évite ainsi la clim et le ventilateur, plutôt gourmands en électricité ! Et puis, il faut l’avouer : c’est plus élégant qu’un linge mouillé noué autour du cou. Alors, prêt à craquer pour un gadget nippon qui met la chaleur TKO au karaté ou Ippon au judo ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

