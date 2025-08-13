Je vous donne 5 astuces de génie pour faire de l’ombre sur votre terrasse sans vous ruiner

Quand le soleil devient l’invité dont on ne veut plus, mieux vaut prévoir un plan B. Voici 5 idées simples et économiques pour retrouver un peu de fraîcheur.

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 13 août 2025
0 3 minutes de lecture
Une terrasse avec un voilage d'ombrage.
Le voilage d'ombrage est une solution peu onéreuse pour le jardin afin d'avoir un peu d'ombre. Image d'illustration non contractuelle. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Ah, la terrasse en été… Le café du matin, la sieste à l’ombre et les dîners qui traînent sous les étoiles. Le rêve. Jusqu’au moment où le soleil décide de jouer les invités envahissants : trop chaud, trop fort, et repli à l’intérieur pour retrouver un peu de fraîcheur relative !  Heureusement, il existe des solutions simples, économiques et esthétiques pour retrouver un peu de fraîcheur sans exploser son budget. Personnellement, j’ai opté pour une tonnelle de jardin fixe (valeur 399 €) mais il existe d’autres solutions pour faire de l’ombre sur votre terrasse. Allez, voici 5 idées futées pour faire de l’ombre, pulvériser votre budget. C’est parti.

Le voile d’ombrage : léger, design et très tendance

C’est sans doute la star des étés modernes. Le voile d’ombrage se décline en triangle, rectangle, carré, dans une multitude de tailles et de couleurs. Il s’installe facilement entre un mur, un mât, un arbre, ou même une pergola. Et, en plus, il donne immédiatement un look de plage privée à votre jardin ! Petit conseil : choisissez un tissu traité anti-UV et respirant pour ne pas transformer votre terrasse en sauna sous toile. Et, n’oubliez pas les fixations bien solides, le mistral, lui, ne plaisante pas.

Meilleure Vente n° 1
WERKA PRO Toile d'ombrage ajourée Taupe 120g/m2 2 x 3m
WERKA PRO Toile d'ombrage ajourée Taupe 120g/m2 2 x 3m
  • Protection optimale contre les UV : Grâce à son traitement anti-UV, cette toile d'ombrage taupe de 120 g m² assure une protection efficace contre les rayons nocifs du soleil
19,99 EUR Amazon Prime
Acheter sur Amazon

Un voile d'ombrage.
Un voile d’ombrage installé sur une terrasse. Crédit photo : capture d’écran Amazon

La tonnelle de jardin : l’alliée des repas de famille

Vous avez prévu un anniversaire, un barbecue ou un apéro géant avec les copains ? La tonnelle est votre meilleure copine. Facile à monter et à démonter, elle crée un espace ombragé temporaire, mais efficace. On la trouve dès 50 € dans les grandes surfaces de bricolage, avec ou sans rideaux latéraux. Ce n’est pas la solution la plus esthétique à l’année. En revanche, pour un usage ponctuel ou saisonnier, c’est le compromis idéal entre praticité et protection solaire. Bonus : certains modèles se rangent dans un sac à roulettes. Il existe aussi des tonnelles plus esthétiques, mais également un peu plus chères à l’achat qui dureront quelques années !

Meilleure Vente n° 1
Outvita Tonnelle de Jardin, 3x6x2,6m Tente de Réception Jardin avec 6 Bâches Amovibles pour Fête/Mariage/Barbecue/abri de stationnement
Outvita Tonnelle de Jardin, 3x6x2,6m Tente de Réception Jardin avec 6 Bâches Amovibles pour Fête/Mariage/Barbecue/abri de stationnement
69,99 EUR
Acheter sur Amazon

Une tonnelle dans le jardin.
Il existe de nombreux modèles de tonnelles à installer pour avoir de l’ombrage. Crédit photo : Gauttier Valembois client Amazon

Le parasol : simple, efficace, indémodable

Oui, c’est basique. Mais le parasol reste une valeur sûre, surtout pour les petites surfaces ou pour orienter l’ombre selon l’heure. On le déplace, on le penche, on le referme quand il pleut… Bref, il s’adapte. Et aujourd’hui, il existe même des versions XXL avec bras déporté, LED intégrées et manivelle ergonomique. Le parasol reste une bonne option pour les coins repas ou transats près de la piscine. Une idée toute simple qui a toujours sa place !

Meilleure Vente n° 1
Outsunny Parasol déporté parasol de jardin Ø3 x 2,6 cm avec manivelle pied en croix 8 baleines gris
Outsunny Parasol déporté parasol de jardin Ø3 x 2,6 cm avec manivelle pied en croix 8 baleines gris
  • PARASOL DESIGN : Parasol déporté design alliant modernité et élégance à votre extérieur. Accueillant et fonctionnel, il trouvera facilement sa place sur votre terrasse ou dans votre jardin
58,90 EUR
Acheter sur Amazon

La pergola ou l’auvent : ombre et élégance durables

Là, on monte en gamme. La pergola, adossée ou autoportée, c’est la solution permanente et élégante pour créer un véritable espace extérieur. En aluminium pour la modernité, en bois pour le charme, ou en version bioclimatique pour les puristes, elle devient un vrai prolongement de la maison. Quant à l’auvent, il offre une protection directe contre le soleil tout en habillant joliment la façade.

Une pergola Bioclimatique.
Une pergola bioclimatique procure une solution d’ombrage très élégante. Crédit photo : A. Bonazzi pour NeozOne

Les plantes grimpantes et solutions naturelles

Et si vous laissiez la nature effectuer le travail ? Une glycine, un chèvrefeuille, un rosier grimpant ou une vigne vierge, et voilà votre pergola transformée en oasis végétale. C’est beau, écologique, et ça sent bon. Vous pouvez aussi miser sur des rideaux d’extérieur style bohème, des canisses en bambou ou même un filet de camouflage pour une touche originale. On ne protège pas seulement du soleil, on crée aussi de l’ambiance.

Infographie : 5 idées malignes pour faire de l'ombre sur une terrasse sans se ruiner.
Infographie : 5 idées malignes pour faire de l’ombre sur une terrasse sans se ruiner. Crédit infographie : neozone.org

Une terrasse pour tous les goûts et tous les budgets

Choisir la bonne solution dépend de nombreux facteurs : taille de la terrasse, orientation, fréquence d’usage, budget, et même vos talents en bricolage. L’avantage ? C’est qu’il existe une réponse pour chaque situation, et qu’on peut mixer plusieurs options : parasol et canisse, pergola et plantes, voile et rideaux… Quelle que soit votre configuration, n’oubliez pas que l’ombre est aussi une question de confort, de santé (attention aux coups de soleil), et de plaisir à vivre dehors. Et vous, quelle est votre astuce préférée pour créer de l’ombre sur votre terrasse sans vous ruiner ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.

Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
