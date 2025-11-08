Je vous explique pourquoi les cambriolages explosent en fin d’année

Chaque automne, c’est la même histoire : dès les vacances de la Toussaint, les cambriolages repartent à la hausse (+32,5 % selon cet article). Le phénomène est bien documenté par le Service statistique du ministère de la Sécurité intérieure (SSMSI), dont les chiffres officiels confirment que les mois de novembre et décembre comptent parmi les plus touchés par les intrusions. De son côté, le site Service-Public.fr rappelle chaque année les bons réflexes avant de partir en vacances. Chez moi, à Réau, je le vois souvent : dès que les gens commencent à préparer le sapin, les volets se ferment un peu plus tôt, les réveils sonnent plus tard et certains oublient les bases de la prévention. Pourtant, quelques gestes simples peuvent vraiment tout changer. On fait le point ensemble dans cet article.

Pourquoi les cambriolages explosent en fin d’année ?

Les données sont claires : les trois derniers mois du calendrier sont les plus propices aux effractions. En étudiant les chiffres depuis 2016, le SSMSI note que le mois de décembre arrive en tête, avec en moyenne 190 134 vols à domicile, suivi de novembre (167 171 cambriolages). Un pic qui s’explique par plusieurs facteurs : journées plus courtes, absences prévisibles, déplacements familiaux et appétit particulier des voleurs pour les cadeaux de Noël. Les fêtes constituent un véritable aimant et ce n’est pas moi qui le dis, mais cette étude de l’UNPI intitulée « Cambriolages : ces idées reçues… » (juillet 2025). Concrètement, si vous voulez éviter la mauvaise surprise à votre retour de congés de fin d’année, c’est maintenant qu’il faut agir en suivant ces quelques conseils.

Quelles sont les erreurs fréquentes qui favorisent l’intrusion ?

Entre rumeurs virales et mauvaises habitudes, certaines idées reçues persistent. Sur les réseaux, on a récemment vu apparaître la « technique » du papier aluminium sur la poignée, censée faire fuir les cambrioleurs. Une drôle d’idée que nous avions décortiquée dans cet article. D’autres astuces, comme le fameux bocal censé protéger les objets de valeur, ont également été démystifiées : nous vous en parlions ici. Et bien sûr, la vieille habitude de laisser ses clés dans la serrure, qui facilite considérablement le travail d’un voleur, a été largement expliquée dans notre analyse. Croyez-moi, il vaut mieux se fier à la prévention officielle qu’aux idées trouvées sur TikTok.

À retenir en un coup d’œil

Novembre, décembre et août sont les mois les plus touchés.

Les vacances (Toussaint, Noël) augmentent automatiquement les risques.

Les absences prévisibles facilitent l’observation par les cambrioleurs.

Éviter toute habitude trop régulière (volets, lumières, horaires).

Ne jamais laisser les clés derrière la porte.

Ne pas publier ses déplacements sur les réseaux sociaux.

sur les réseaux sociaux. Sécuriser la porte avec une bonne serrure, comme expliqué dans notre comparatif complet.

Les signaux que les cambrioleurs observent avant de passer à l’action

Ce que beaucoup ignorent, c’est que les cambrioleurs ne choisissent jamais une maison au hasard. Ils observent quelques signaux simples : un volet qui reste ouvert plusieurs jours d’affilée, une boîte aux lettres qui déborde légèrement, une lumière qui s’allume tous les jours à la même heure, ou même un portail resté entrouvert « juste pour cinq minutes ». Certains vont jusqu’à repérer les allées et venues du voisinage ou les jours où les habitants s’absentent toujours à la même heure. Les forces de l’ordre l’expliquent régulièrement : l’absence de variations dans le rythme de vie d’un foyer est souvent un indicateur beaucoup plus parlant qu’une simple porte mal fermée. Personnellement, j’ai opté pour des stores qui s’ouvrent au lever et se ferment au coucher du soleil, donc jamais à la même heure… Idem pour les lumières, j’ai programmé une lampe qui s’allume et s’éteint à divers moments de la journée !

Comment réduire efficacement le risque pendant les fêtes ?

Pour partir sereinement, les recommandations des forces de l’ordre restent très simples : prévenir les voisins, demander l’activation de « l’Opération Tranquillité vacances », éviter de regrouper les objets de valeur, mettre en place un éclairage automatique et, idéalement, installer un dispositif de télésurveillance. Le plus important reste de rendre son absence moins visible, surtout lorsque l’on part pour quelques jours seulement, comme c’est fréquemment le cas en fin d’année. Un dernier conseil : on évite de partager les photos de vacances en direct, sur les réseaux sociaux, c’est un indice parfait pour les cambrioleurs !

Chez nous, à Réau, un simple coup d'œil entre voisins permet souvent de repérer un comportement inhabituel. Une vigilance collective fait parfois toute la différence.