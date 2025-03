Je vous partage 11 astuces pour que votre sèche-linge consomme moins d’électricité

À l’heure actuelle, nous disposons, pour la plupart d’entre nous, de pléthore d’appareils électroménagers. Parmi eux, le plus énergivore s’avère souvent être le sèche-linge, avec un impact certain sur nos factures d’électricité. Un sèche-linge consommerait, selon l’ADEME, 51 € d’électricité par an, pour un appareil « 7 kg » de classe A+++ et pour 183 cycles par an. Imaginez donc si votre sèche-linge affiche une classe énergétique C, D, ou E, comme la plupart des sèche-linge plutôt anciens ! Néanmoins, il existe quelques astuces pour réduire cette consommation électrique. Et, vous allez voir qu’elles sont assez simples à mettre en place pour la plupart. Je fais, pour vous, le tour de la question. C’est parti.

Astuce n° 1 : sécher votre linge sans sèche-linge !

Certains estimeront que c’est une évidence ! Néanmoins, la configuration d’un appartement ou d’une maison, ne permet pas toujours l’installation d’un Tancarville, c’est un fait ! Si vous disposez d’assez de place pour cet accessoire, pour le moins encombrant, c’est, en revanche, la meilleure méthode à appliquer. À titre personnel, j’étends, par exemple, toutes mes serviettes de toilette, que je lave ensemble, sur un Tancarville. Cela correspond approximativement à 52 sèche-linges en moins par an !

Astuce n° 2 : utilisez les heures creuses

Là encore, cette possibilité n’est pas à la portée de tous, puisqu’il faut déjà disposer de cette option tarifaire de votre fournisseur d’énergie. Si tel est votre cas, programmez votre sèche-linge en heures creuses vous fera gagner de l’argent. Ainsi, un sèche-linge de 2 500 watts qui réalise deux cycles d’une heure et demie par semaine, consommera 390 kWh par an. En termes de coût, cela représente la somme de 98,12 € par an en heures pleines (tarif actuel : 0,2516 €/kWh) ou la somme de 80,65 € (tarif actuel : 0,2068 €/kWh), en heures creuses. Cela vaut peut-être le coup de « jouer avec les heures creuses », non ?

Astuce n° 3 : l’essorage, une étape primordiale

Si votre linge sort de la machine à laver en étant trop humide, le temps de séchage sera allongé, voire doublé. Encore une évidence, penserez-vous, et vous avez raison. Si, comme moi, votre lave-linge atteint les 1 400, voire 1 600 tours/minute, certains vêtements en sortiront quasiment secs, et les autres seront parfaitement essorés. La solution en attendant étant de procéder à un essorage supplémentaire pour les machines à faible puissance d’essorage. Certes, vous consommerez un peu plus d’électricité sur votre lave-linge, mais bien moins que de doubler le cycle du sèche-linge !

Astuce n° 4 : l’étiquette énergie à vérifier !

Nous avons désormais l’habitude de voir ces étiquettes colorées sur nos appareils électroménagers, et elles ont une importance essentielle. Classées de A+++ à G, les lettres situées après le C seraient à bannir de votre habitation. Cette étiquette indique la consommation énergétique d’un appareil quel qu’il soit, et s’y référer vous permettrait de faire de belles économies. Certes, si vous possédez déjà un sèche-linge, je doute que vous le changiez immédiatement, mais ce serait tout de même une bonne idée pour vos futures factures. Privilégiez, dans ce cas, les lettres A et B, pour une consommation d’électricité plus légère !

Astuce n° 5 : plutôt évacuation que condensation

Les appareils à condensation sont plus énergivores que ceux à évacuation, et c’est finalement assez logique. Certes, ils nécessitent de pouvoir évacuer l’air chaud à l’extérieur, ce qui n’est pas toujours possible, notamment en appartement. Je vous explique pourquoi les appareils à évacuation se révèlent moins couteux en électricité. Les sèche-linge à condensation utilisent un système de refroidissement pour condenser la vapeur d’eau en eau, ce qui demande de l’énergie supplémentaire.

Ils doivent refroidir l’air chaud chargé d’humidité avant de le réchauffer et de le renvoyer dans le tambour. Ce cycle de réchauffement et de refroidissement nécessite donc plus d’électricité. De plus, les sèche-linge à évacuation ont tendance à avoir des cycles de séchage plus courts, car l’air humide est rapidement expulsé à l’extérieur. En revanche, les sèche-linge à condensation doivent continuellement refroidir et condenser l’air humide, ce qui rallonge le temps de séchage et entraîne une consommation d’énergie plus élevée.

D’autres astuces en vrac…

Outre les astuces que je viens de vous exposer, il en existe d’autres à mettre en pratique, et ce n’est pas très compliqué… La première étant de nettoyer après chaque cycle votre filtre à peluche, la circulation d’air se fera de manière plus efficace. Une seconde astuce consiste à remplir le sèche-linge au maximum de ses capacités, sans, non plus, le surcharger. Pour ce faire, l’idéal étant de posséder un lave-linge 7 kg, quand on dispose d’un sèche-linge 8 kg, par exemple. De mon côté, je le remplis toujours, en veillant à laisser l’espace d’une main, en haut du tambour. Enfin, si votre sèche-linge dispose de la touche « Eco », n’hésitez pas à en abuser. Le cycle sera beaucoup plus long, mais la mise en chauffe sera progressive, évitant ainsi un surplus de consommation électrique.

Et, quid des sèche-linges à pompe à chaleur ?

Depuis quelques mois, je lorgne sur ces sèche-linges avec pompe à chaleur, vantés pour leurs atouts économiques et écologiques. Bon, pour le prix, il peut rebuter, car ces sèche-linges coûtent bien plus cher qu’un sèche-linge classique. Le sèche-linge « pompe à chaleur » va, lui, récupérer les calories de l’air extérieur afin de produire de la chaleur. Je vais essayer de vous expliquer simplement pourquoi il se révèle plus économique. Le sèche-linge aspire l’air, le chauffe à l’aide d’une pompe à chaleur, puis cet air chaud passe à travers le tambour pour sécher les vêtements.

Une fois l’air chaud et humide sorti du tambour, il passe à travers un échangeur de chaleur (comme un condenseur), où la chaleur est extraite et réutilisée pour chauffer de nouveau l’air, au lieu de l’évacuer à l’extérieur. Enfin, l’humidité contenue dans l’air est condensée en eau, puis collectée dans un réservoir ou évacuée. L’air sec, mais déjà chauffé, est ensuite réintroduit dans le tambour. Il est donc plus économique puisqu’il n’utilise que très peu d’électricité pour chauffer une résistance comme c’est le cas d’un sèche-linge à évacuation ou à condensation. Connaissez-vous d’autres astuces à ce sujet ? Celles-ci vous ont-elles été utiles ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .