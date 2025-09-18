Jetson dévoile une pompe à chaleur résidentielle équipée d’un système de surveillance inédit

D’après Stephen Lake, cofondateur de Jetson, le marché des systèmes de chauffage est largement dominé par des fabricants issus du secteur du gaz, dont l’expertise technique en matière d’équipements physiques est indéniable. Toutefois, ces acteurs se montreraient peu compétents dans la conception de solutions logicielles, un domaine pourtant essentiel pour faire évoluer les performances des installations modernes. Face à cela, l’entreprise canadienne a développé la Jetson Air, une pompe à chaleur résidentielle révolutionnaire qui dispose notamment d’un système de surveillance intelligente, garantissant une amélioration continue de son fonctionnement.

Plusieurs modèles au choix

Disponible en quatre versions, allant de 2 à 5 tonnes (quantité de chaleur), la Jetson Air utilise du R-454B en guise de fluide frigorigène. Sa capacité de refroidissement varie entre 24 400 et 60 000 BTUh, alors que sa puissance de chauffage oscille entre 26 000 et 60 000 BTUh. Côté efficacité, le système affiche un coefficient de performance (COP) allant jusqu’à 4.1, un indice d’efficacité énergétique (EER2) maximal de 11.7 et un rendement saisonnier (SEER2) atteignant 17. Cette nouvelle PAC est conçue pour fonctionner dans des conditions climatiques extrêmes, avec une plage de température allant de -15 °C à 52 °C pour le refroidissement et de -30 °C à 30 °C pour le chauffage. En dépit de sa robustesse, elle reste discrète avec un niveau sonore compris entre 35.5 et 50.5 décibels.

Une installation simplifiée et économique

D’une manière générale, on peut dire que la Jetson Air est pensée pour optimiser le confort des foyers tout en améliorant l’efficacité énergétique. Par ailleurs, le fabricant canadien promet une facilité d’installation. La nouvelle PAC serait déployable en une journée, ce qui devrait logiquement réduire le coût d’installation. Cette accessibilité vise à démocratiser l’adoption des pompes à chaleur intelligentes dans le secteur résidentiel. Mais ce qui distingue réellement le Jetson Air, c’est sa conception pensée pour s’intégrer dans l’écosystème de la maison connectée. En plus des atouts mentionnés précédemment, le système dispose de capteurs qui évaluent la qualité de l’air. Il intègre aussi un thermostat intelligent.

Un service après-vente étendu

Grâce à ces différents éléments, il est possible de suivre en temps réel les performances de la pompe chaleur et d’adapter son fonctionnement aux fluctuations du tarif de l’électricité. Pour renforcer la confiance des consommateurs, Jetson propose en outre le service Jetson Care. Ce dernier fait profiter d’une garantie complète de 10 ans comprenant une surveillance 24/7, l’entretien régulier de la PAC et un service de vérification annuelle.

À noter que le produit semble pour l'heure réservé aux marchés américain et canadien. Plus d'infos : jetsonhome.com.