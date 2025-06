J’utilise ce piège très efficace à moins de 20 € pour éloigner les mouches de mon jardin

33,7 °C à l’ombre. Pas un souffle d’air, juste le bourdonnement insupportable de dizaines de mouches qui dansent autour de mes brochettes comme si elles avaient reçu une invitation officielle. L’été 2025 ne fait pas semblant : chaleur étouffante + invasion d’insectes = combo infernal. Et, comme tous les ans (mais en pire), elles s’en prennent à tout : les poubelles, les restes de melon… et surtout mes grillades ! J’ai donc ressorti l’artillerie lourde en passant commande de deux pièges à mouches BSI, que j’utilise depuis plusieurs années maintenant. Prix : 15,95 €* l’unité, pour plusieurs semaines de tranquillité. Ce que j’aime avec ce piège ? Zéro produit chimique, un simple appât à base de levure, totalement naturel. Le genre de solution qu’on peut suspendre sans craindre pour les abeilles ni pour les chiens curieux. Et, côté efficacité ? Dès les premières heures, cela commence à faire des plongeons dans le fond de la poche. Présentation.

Une installation express et des résultats qui dépassent les attentes

Je l’ai installé en deux temps, trois mouvements (comprendre : 5 minutes chrono, même sans lire la notice). Attention tout de même : découper parfaitement sur les pointillés, au risque de rendre le piège inutilisable. J’ai choisi deux zones stratégiques : au-dessus des conteneurs à ordures et dans l’allée qui mène au jardin. Résultat ? Les mouches ont visiblement préféré le buffet à volonté du piège plutôt que mon rôti de porc mariné. Et, franchement, même si ce piège est létal, je dois avouer que mes repas en terrasse sont bien plus agréables. Le petit plus, c’est le côté autonome du dispositif : pas besoin de surveiller, vider, ni réamorcer. On suspend, on oublie…. Et, côté durabilité, rien à redire : il encaisse la pluie et le vent sans broncher. De plus, en cas de fuite, ou de renversement, le biocide naturel ne présente aucun danger, ni pour les enfants, ni pour les animaux, ni même pour les sols !

Ce qu’il faut retenir du piège à mouches BSI

Avantages Inconvénients Très facile à installer Odeur pas très glamour à l’ouverture Appât naturel, sans produits chimiques Design rustique, même si discret Efficace dès les premières heures À suspendre loin de la zone repas Aucun danger pour les abeilles À remplacer au bout de quelques semaines Capte jusqu’à 40 000 mouches Piège létal/ âmes sensibles s’abstenir

Une alternative redoutable… mais pas magique non plus

Ne rêvons pas : le piège à mouches de la marque BSI ne va pas éradiquer toutes les mouches d’Île-de-France. Mais, il permet clairement de détourner une bonne partie de l’armée volante loin de votre terrasse. Combiné à quelques rubans collants en intérieur (c’est moche, mais j’assume), j’ai retrouvé une paix relative, ce qui est déjà une petite victoire par 34 °C.

Il ne remplace pas une gestion rigoureuse des déchets, ni une hygiène irréprochable… mais il procure un répit salvateur, surtout quand on n’en peut plus de pourchasser chaque mouche avec une tapette. Et vous, êtes-vous prêts à suspendre un piège à 15,95 €* pour enfin manger dehors sans partager votre assiette ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

BSI - Poche Piège A Mouches - Avec Appât - Pour Extérieur - Attrape Et Digère Jusqu'à 40 000 Insectes, Plastique vert / bleu PIÈGE ÉFFICACE : Notre poche piège à mouche est conçue pour capturer efficacement les mouches domestiques et autres insectes volants, réduisant ainsi leur population de manière naturelle et... PromoMeilleure Vente n° 1

*Le prix a été relevé le 22 juin 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.