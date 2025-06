Kamingo convertit en quelques secondes votre bicyclette en vélo électrique de 750 W

Depuis quelques années, le marché du vélo électrique connaît une croissance significative en raison de sa praticité et son impact positif sur la santé. En France, par exemple, environ 738 000 vélos à assistance électrique ont été vendus en 2022, contre seulement 37 000 en 2011, selon Statista. Cela peut s’expliquer par le fait que de plus en plus de travailleurs considèrent le VAE comme une alternative plus pratique, écologique et économique à la voiture et au transport en commun. Outre ce mode de transport, un autre marché connait une croissance fulgurante actuellement, notamment celui des kits convertisseurs complémentaires permettant de transformer un vélo classique en vélo électrique. C’est le cas du Kamingo, un kit de conversion créé par d’anciens ingénieurs de BYD et Huawei. Il fait actuellement l’objet d’une campagne de financement participatif sur Kickstarter, à partir de 300 €.

Installation simple et fluide

Le Kamingo est conçu pour être facile à installer et à utiliser, mais aussi pour disparaître visuellement et physiquement dans le cadre du vélo. D’après les concepteurs, son installation peut prendre jusqu’à trois minutes, mais peut se faire en toute simplicité et sans outils. Comme nous pouvons voir sur leur site, le moteur et la commande sont livrés avec des supports adaptés. Les concepteurs ont opté pour une commande rectangulaire au guidon ultra-légère dotée d’un petit écran couleur, affichant des informations essentielles comme la vitesse, la distance et l’autonomie de la batterie. Tout a été pensé pour rendre le Kamingo plus facile à transporter, plus rapide à installer et à démonter, et surtout, plus équilibré et moins encombrant. Il est à noter que, mis à part le porte-bidon inclus dans le kit, la batterie peut fonctionner avec un grand nombre de portes-bidon standard.

Un moteur compact et puissant

Selon les concepteurs, le Kamingo est le kit de conversion pour vélo électrique le plus petit et le plus puissant au monde. Il ne pèse qu’environ 2,3 kg et délivre une puissance de pointe de 750 W avec une puissance nominale de 250 W. Petit, fin et léger, ce mini moteur de la taille d’une paume de main peut se glisser facilement dans un sac à dos, une fois le parcours terminé. Pour information, le Kamingo est constitué de trois composants principaux, dont la batterie de 1,4 kg et 266 Wh (en forme de bidon) qui se glisse facilement dans le porte-bidon du vélo. Trois modes de conduite sont possibles avec ce convertisseur, à savoir pédalage standard (Veille), assistance et 100 % électrique. Le premier permet aux cyclistes de rouler sans assistance moteur, idéal pour une conduite directe et naturelle. Le second mode leur permet de booster leur vélo grâce à une assistance électrique, tandis que le dernier leur offre la possibilité de profiter d’une conduite 100 % électrique.

Une autonomie assistée allant jusqu’à 90 km

Les concepteurs affirment que le Kamingo est conçu pour offrir une autonomie assistée allant jusqu’à 90 km. Par ailleurs, il intègre également divers dispositifs de sécurité alimentés par capteurs. Il peut, entre autres, détecter les chutes et arrêter automatiquement le moteur pour éviter tout risque de blessure. De même, pour éviter tout dommage ou problème de performances, il existe une fonction de détection de blocage. Lorsque celui-ci détecte des pierres ou des brindilles dans le pneu, il désengage le moteur et alerte le cycliste via le petit écran du contrôleur. La commande au guidon offre un changement de mode simple.

Mais le plus grand avantage avec ce kit de conversion est qu’il utilise une « technologie adaptative à la pression », permettant d’ajuster la pression entre le moteur et le pneu pour maintenir une assistance fluide et interrompue, sans patinage ni dérapage. Avec près de 800 000 € engagés au 24 juin sur les 8 616 € espérés, et 37 jours restants sur la campagne, c’est un énorme succès ! Plus d’informations sur kamingo.co. Connaissez-vous le principe d’un kit de conversion ou en avez-vous déjà testé un ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .