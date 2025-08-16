Kejashi : l’invention d’un aileron qui améliore considérablement la stabilité des motos

La Kejashi est le fruit d’une observation simple mais brillante : pourquoi les voitures de Formule 1 sont-elles si rapides dans les virages comparées aux motos de MotoGP ? La réponse tient en un mot : l’appui aérodynamique. En effet, Les F1 écrasent littéralement leurs pneus sur le bitume grâce à des ailerons sophistiqués. Pour produire le même effet, certaines motos de course utilisent de petits « winglets » fixes, qui perdent malheureusement en efficacité à haute inclinaison. Au-delà de 45°, ces ailettes génèrent une force latérale qui pousse la moto vers l’extérieur du virage, au lieu de la plaquer au sol. Kent James Shillitoe s’est alors demandé : et si l’on pouvait garder la position de l’aileron à l’horizontale, même quand la moto penche ? C’est ainsi qu’est née l’idée d’un aileron basculant, capable de rester parallèle au sol pour maximiser l’appui, même à 65° d’inclinaison.

Un projet passionnant

Mais l’aileron n’est que la partie émergée de l’iceberg. Le système de direction de la Kejashi est tout aussi révolutionnaire. Shillitoe a retiré le moteur et la fourche avant de sa modeste Honda CB125 pour y installer à la place un moteur deux-temps de 50 chevaux, issu d’un motocross. Puis, il a conçu une structure en acier qu’il a installée à l’avant de l’engin. Celle-ci abrite un système de direction décalé et suspendu. La direction ne se fait pas par une rotation classique du guidon, mais par un mécanisme complexe qui permet à la roue de s’incliner et de se déplacer latéralement, tout en maintenant l’aileron dans une position optimale. Résultat ? Une moto qui semble flotter dans les virages, avec une stabilité et une adhérence inédites.

Une conception ingénieuse

Il faut savoir que l’inventeur de la Kejashi est juste un passionné autodidacte. Inspiré par les travaux de l’expert Tony Foale sur la dynamique des motos, il a franchi le pas en concrétisant ses idées par des essais pratiques. « Personne n’avait encore réussi à créer un aileron basculant fonctionnel », a-t-il expliqué, rapporte notre source. « Je me suis dit que si personne ne l’avait fait, c’était à moi de tenter le coup ». Chaque élément de la moto a été pensé pour repousser les limites. En plus du châssis renforcé, il est notamment question d’un système de freinage unique adapté à la géométrie complexe de la suspension. Le projet est encore en phase expérimentale, mais les premiers essais semblent prometteurs.

Vers une nouvelle ère dans le monde de la moto ?

En termes de caractéristiques techniques, on sait que le prototype sur lequel travaille le bidouilleur australien pèse 130 kg. Sa vitesse de pointe est de 150 km/h. À vitesse maximale, l’appui au sol engendré par l’aileron serait d’environ 60 kg. La Kejashi ne sera probablement jamais produite en série. Il est jugé trop complexe, trop radicale et trop risquée pour le grand public.

Néanmoins, le projet ouvre une porte vers une nouvelle technologie qui pourrait rendre les motos plus sûres et plus performantes.